Η Tesla απολύει το 10% των εργαζομένων της

Η κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla φέρεται να σχεδιάζει να απολύσει πάνω από το 10% του εργατικού δυναμικού της, καθώς μάχεται με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και την ασθενέστερη ζήτηση.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, η τεχνολογική έκδοση Electrek ανέφερε σήμερα το πρωί ότι το προσωπικό της Tesla ενημερώθηκε, με ένα email σε όλη την εταιρεία, ότι ένας στους δέκα υπαλλήλους απολύεται.

Σύμφωνα με το Electrek, ο Μασκ ανακοίνωσε τα νέα στο προσωπικό, λέγοντας:

«Με την πάροδο των ετών, έχουμε αναπτυχθεί ραγδαία με πολλαπλά εργοστάσια που κλιμακώνονται σε όλο τον κόσμο. Με αυτή την ταχεία ανάπτυξη υπήρξε επικάλυψη ρόλων και λειτουργιών εργασίας σε ορισμένους τομείς. Καθώς προετοιμάζουμε την εταιρεία για την επόμενη φάση της ανάπτυξής μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξετάσουμε κάθε πτυχή της εταιρείας για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, κάναμε μια ενδελεχή ανασκόπηση του οργανισμού και πήραμε τη δύσκολη απόφαση να μειώσουμε το προσωπικό μας κατά πάνω από 10% σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν υπάρχει τίποτα που να μισώ περισσότερο, αλλά πρέπει να γίνει. Αυτό θα μας επιτρέψει να είμαστε λιτοί, καινοτόμοι και πεινασμένοι για τον επόμενο κύκλο της αναπτυξιακής φάσης».

Στη συνέχεια, ο Μασκ ευχαρίστησε όσους φεύγουν από την Tesla για τη σκληρή δουλειά τους, προσθέτοντας: «Είναι πολύ δύσκολο να πεις αντίο».

Στο τέλος του περασμένου έτους, η Tesla είχε πάνω από 140.000 υπαλλήλους, γεγονός που υποδηλώνει ότι τουλάχιστον 14.000 θέσεις εργασίας πρόκειται να κοπούν.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα η Tesla ανακοίνωσε την πρώτη τριμηνιαία πτώση των παραδόσεων σε σχεδόν τέσσερα χρόνια, εν μέρει λόγω διαταραχών στο εργοστάσιο Fremont στην Καλιφόρνια, καθώς προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή του ανανεωμένου Model 3.

