Αμετανόητη η Σιλιάνοφσκα για το όνομα «Μακεδονία», πώς εξηγεί τη στάση της

«Στις δημόσιες εμφανίσεις της, η Μακεδόνισσα πρόεδρος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία, ως πράξη ατομικού δικαιώματος αυτοδιάθεσης και αυτοπροσδιορισμού, σεβόμενη τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές», αναφέρει η Gordana Siljanovska Davkova, μετά τη διεθνή κατακραυγή που προκάλεσε την Κυριακή, όταν αποκάλεσε τη χώρα «Μακεδονία» στην ορκωμοσία της.

Στη συνέχεια όμως, στην ανακοίνωση από το γραφείο της αναφέρεται πως:

«Η Πρόεδρος Gordana Siljanovska Davkova θα τηρήσει τη χρήση της επίσημης συνταγματικής ονομασίας.

Το επίσημο κείμενο του όρκου, όπως αυτό ετοιμάστηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής, υπογράφηκε με τη συνταγματική ονομασία της χώρας, όπως ορίζει το Σύνταγμα».

Στη χρήση του όρου «πρόεδρος της Μακεδονίας» επιμένει η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, παρά τη διεθνή κατακραυγή που προκάλεσε την Κυριακή, όταν αποκάλεσε τη χώρα «Μακεδονία» στην ορκωμοσία της.

Η Σιλιάνοφσκα «απαντά» στο X στην πρεσβεία της Σουηδίας στη χώρα, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «... η Σουηδία και η Ε.Ε. θα έχουν πάντα έναν πιστό σύμμαχο στο πρόσωπο της προέδρου της Μακεδονίας...».

Σε σημερινή ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης εγκαλεί τη Σιλιάνοφκσα για παράνομη και ανεπίτρεπτη ενέργεια που παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και το επίσημο Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας.

Thank you for your heartfelt congratulations. Sweden 🇸🇪 and the EU 🇪🇺 will have as always a dedicated ally in the President of Macedonia 🇲🇰 for reaching the European 🇪🇺 and gender equality objectives