ΗΠΑ: Καταστρέψαμε drone και πύραυλο των Χούθι στην Υεμένη

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι χθες Δευτέρα, περί τις 15:41 (ώρα Σανάα), κατέστρεψαν τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα (UAS) σε τομέα της Υεμένης ελεγχόμενο από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι.

Κατόπιν, από τις 17:51 ως τις 18:02 (ώρες Σανάα), πυραυλοφόρο αντιτορπιλικό κλάσης Άρλι Μπερκ, το USS Mason (DDG 87), αναχαίτισε και κατέστρεψε «εισερχόμενο» αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM), πρόσθεσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

