ΗΠΑ: Πύραυλο προς τον Κόλπο του Άντεν εκτόξευσαν οι Χούθι

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι προχθές Σάββατο περί τις 21:35 (ώρα Σανάα) αντάρτες Χούθι εκτόξευσαν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) προς την κατεύθυνση του Κόλπου του Άντεν, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε κάποιο από τα πλοία που κινούνταν στη θαλάσσια περιοχή αυτή.

May 19 CENTCOM Update



At approximately 9:35 p.m. (Sanaa time) May 18, Iranian-backed Houthis launched one anti-ship ballistic missile (ASBM) from a Houthi-controlled area in Yemen over the Gulf of Aden. There were no injuries or damages reported by U.S., coalition, or merchant… pic.twitter.com/iud8OSr4nM