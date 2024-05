Σ. Μισέλ: Συλλυπητήρια ΕΕ για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου Ραϊσί

Η ΕΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου Ραϊσί του υπουργού Εξωτερικών Αμιραμπντολαχιάν, καθώς και των άλλων μελών της αντιπροσωπείας και του πληρώματος που σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες τους, δήλωσε μέσω Χ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families.