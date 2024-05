Τριάντα μαχητικά F16 στην Ουκρανία θα στείλει το Βέλγιο

Τριάντα μαχητικά αεροπλάνα F16 αναμένεται να παραδώσει το Βέλγιο στην Ουκρανία μέχρι το 2028, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες από εχθές, Δευτέρα, το βράδυ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ζελένσκι σημειώνει ότι υπέγραψε με τον πρωθυπουργό του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρόο «διμερή συμφωνία ασφάλειας και μακροπρόθεσμης υποστήριξης» μεταξύ των δύο χωρών.

Today in Brussels, Prime Minister @AlexanderDeCroo and I signed a bilateral security and long-term support agreement between Ukraine and Belgium.



The document includes at least €977 million in Belgian military aid to Ukraine this year, as well as Belgium's commitment to…