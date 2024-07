Στρίβειν δια της τρίτης θέσης... ελιγμοί στη Γαλλία για να χτυπήσουν τη Λεπέν

Η κεντρώα συμμαχία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο σταθμίζουν αν θα αποσύρουν τους υποψηφίους τους από τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, για να κρατήσουν την ανερχόμενη ακροδεξιά μακριά από την εξουσία.

Ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν (φωτογραφία) και οι σύμμαχοί της κυριάρχησαν στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας της Κυριακής, συγκεντρώνοντας το 33,2% των ψήφων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών. Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο έλαβε 28% και ο συνασπισμός του Μακρόν 20,8%.

Το περιθώριο νίκης της Λεπέν ήταν μικρότερο από ό,τι έδειχναν ορισμένες δημοσκοπήσεις. Αυτό, σε συνδυασμό με την είδηση ότι τα κυρίαρχα κόμματα διερευνούσαν τρόπους για να αποκλείσουν την ομάδα της από την εξουσία, οδήγησε σε ένα αρχικό ράλι στις αγορές, προτού η αισιοδοξία των επενδυτών για το αποτέλεσμα αρχίσει να εξασθενεί.

Η κατάκτηση της απόλυτης πλειοψηφίας των εδρών στον δεύτερο γύρο θα έδινε την πρωθυπουργία στον πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά και θα εξασφάλιζε στο κόμμα τη δυνατότητα να περάσει εύκολα νόμους. Παραδοσιακά, το κυρίαρχο ρεύμα της Γαλλίας έχει συσπειρωθεί για να κρατήσει την ακροδεξιά -που δεν είχε ποτέ την εξουσία στη σύγχρονη γαλλική δημοκρατία- μακριά από την κυβέρνηση.

Στον απόηχο των αποτελεσμάτων, ο δείκτης CAC 40 της Γαλλίας σημείωσε άλμα στις πρώτες συναλλαγές, πριν μειώσει τα κέρδη του. Τα γαλλικά ομόλογα υπεραπέδωσαν έναντι των αντίστοιχων γερμανικών, με αποτέλεσμα η διαφορά απόδοσης μεταξύ των δύο να κλείσει στο πιο σφιχτό επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων. Το ευρώ κέρδισε έως και 0,6%, το μεγαλύτερο ενδοσυνεδριακό άλμα από τα μέσα Ιουνίου.

Ο γαλλικός πολιτικός κόσμος βρίσκεται τώρα σε ένα έντονο διήμερο διαπραγματεύσεων, καθώς κάθε κόμμα προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητές του στην τελική ψηφοφορία του επόμενου Σαββατοκύριακου.

Marine Le Pen's far-right National Rally dominated the first round of France's snap legislative elections@CarolineConnan explains what it means for President Macron https://t.co/CT9sXMOPSH pic.twitter.com/bzO1IrbIAz