Στις κάλπες σήμερα οι Βρετανοί, έρχεται ιστορική νίκη για τους Εργατικούς

Στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές προσέρχονται οι ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, την τελευταία μέρα της προεκλογικής εκστρατείας κυριάρχησαν περισσότερες δημοσκοπήσεις που προέβλεπαν μια ιστορική νίκη του Κιρ Στάρμερ, ενώ ακόμη και η εφημερίδα Sun του Ρούπερτ Μέρντοχ υποστήριξε το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα αντί των Συντηρητικών του Ρίσι Σουνάκ.

Στο πρωτοσέλιδό της γράφει: «Ωρα για νέο προπονητή -και δεν εννοούμε να απολυθεί ο Σάουθγκεϊτ (σ.σ. ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας)».

The Sun Says: It's time for a change... Here's an early look at tomorrow's front page. https://t.co/YpYkKeY3ND pic.twitter.com/uaZr4ELdZX

"Σήμερα, η Βρετανία μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο", δήλωσε ο Στάρμερ στο τελευταίο του μήνυμα πριν ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα στις 7 το πρωί της Πέμπτης. Υποσχέθηκε "μια νέα εποχή ελπίδας και ευκαιριών μετά από 14 χρόνια χάους και παρακμής", σε σχόλια που δόθηκαν από το γραφείο του, τα οποία, όπως είπε, είχαν ως στόχο να ενθαρρύνουν τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες και να μην υποθέσει την άποψη ότι οι Εργατικοί έχουν κερδίσει. "Η αλλαγή θα συμβεί μόνο αν την ψηφίσετε".

Ο Σούνακ απηύθυνε μία ακόμη έκκληση στους τυπικά συντηρητικά σκεπτόμενους ψηφοφόρους που έχουν δυσαρεστηθεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, προτρέποντάς τους να ψηφίσουν Τόρις για να σταματήσουν οι Εργατικοί να έχουν "ανεξέλεγκτη εξουσία". Η στρατηγική του στράφηκε τις τελευταίες εβδομάδες της εκστρατείας σε μια ουσιαστική παραχώρηση ότι το κόμμα του θα χάσει.

Οτιδήποτε άλλο εκτός από μια συντριπτική νίκη των Εργατικών θα αποτελούσε μεγάλο σοκ. Η τελική σύνθετη δημοσκόπηση του Bloomberg, ένας κυλιόμενος μέσος όρος 14 ημερών που χρησιμοποιεί δεδομένα από 11 εταιρείες δημοσκοπήσεων, έδινε στο κόμμα του Σταρμερ προβάδισμα 20 μονάδων έναντι των Συντηρητικών.

🚨 Our final MRP poll of the election campaign indicates that Labour are on course for a record-breaking 444 seats.



Seat counts

Labour: 444 (-6 since last week)

Conservative: 108 (-2)

Lib Dem: 57 (+7)

SNP: 15 (-1)

Reform: 2 (+1)

Plaid: 2 (-)

Green: 1 (-)https://t.co/IwXIclr113 pic.twitter.com/RuUuEgvY1P