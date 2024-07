«Εκτροχιάστηκε» το Παρίσι λίγο πριν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Το 25% των δρομολογίων τρένων που συνδέουν το Παρίσι με το Λονδίνο θα ακυρωθούν σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μετά τις δολιοφθορές στο δίκτυο των τρένων υψηλής ταχύτητας TGV που προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο σύνολο του γαλλικού σιδηροδρομικού δικτύου, ανέφερε η εταιρία Eurostar.

Επιπλέον, «όλα τα τρένα υψηλής ταχύτητας με προορισμό και προέλευση το Παρίσι εκτρέπονται από την κλασική γραμμή σήμερα Παρασκευή, 26 Ιουλίου» και ως εκ τούτου κυκλοφορούν με μειωμένη ταχύτητα, διευκρίνισε η Eurostar, κάτι που «παρατείνει τη διάρκεια της διαδρομής περίπου κατά μιάμιση ώρα».

Η εταιρεία «προβλέπει πως η κατάσταση αυτή θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της Δευτέρας».

Η σύνδεση του Παρισιού με τις Βρυξέλλες έχει επίσης επηρεαστεί, δήλωσε η Eurostar.

Το προσωπικό της Eurostar έχει «κινητοποιηθεί πλήρως στους σταθμούς και στους συρμούς» προκειμένου να διασφαλίσει πως οι επιβάτες είναι καλά «ενημερωμένοι», δήλωσε η σιδηροδρομική εταιρεία, διευκρινίζοντας πως οι πελάτες μπορούν να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν τα εισιτήριά τους χωρίς επιπλέον κόστος.

Το σύνολο του γαλλικού σιδηροδρομικού δικτύου παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, εκτός από τις γραμμές με κατεύθυνση τη νοτιοανατολική Γαλλία.

Η SNCF δέχτηκε στη διάρκεια της νύχτας «πολλές ταυτόχρονες κακόβουλες ενέργειες που αφορούσαν τις γραμμές υψηλής ταχύτητας Atlantique, Nord και Est», που επηρεάζουν την κυκλοφορία των TGV, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Συνολικά «800.000 επιβάτες θα επηρεαστούν το Σαββατοκύριακο από τις συνέπειες της επίθεσης», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της SNCF Ζαν-Πιερ Φαραντού σε συνέντευξη τύπου.

«Εμπρησμοί» με στόχο να «προκαλέσουν ζημιά στις εγκαταστάσεις» έπληξαν σιδηροδρομικούς κόμβους σε Κουρταλέν (LGV Atlantique), Κρουαζίγ (LGV Nord) και Πανί-σιρ-Μοζέλ (LGV Est), διευκρινίζει η ανακοίνωση της SNCF.

Δεν έχουν υπάρξει επίσημες δηλώσεις για το ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις. Η SNCF δεν γνωρίζει ποιοι είναι οι δράστες, δήλωσε ο Φρανκ Ντιμπουρντιέ, επικεφαλής δρομολογίων της TGV Atlantique.

Οπως είπε, η SNCF χρησιμοποιεί 50 drones για τον έλεγχο συγκεκριμένων περιοχών κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου μήκους, 30.000 χιλιομέτρων (18.6410 μιλίων).

Η Εθνική Δικαστική Αρχή για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (Junalco) επιφορτίστηκε με τη διεξαγωγή της έρευνας για το «σύνολο των ζημιών που προκλήθηκαν εσκεμμένα σε εγκαταστάσεις της SNCF», της γαλλικής εταιρείας σιδηροδρόμων, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιό.

Η έρευνα γίνεται για φθορά περιουσίας που δύναται να βλάψει τα θεμελιώδη συμφέροντα της χώρας, επιθέσεις σε αυτοματοποιημένο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων από οργανωμένη συμμορία και συνωμοσία κακοποιών με σκοπό τη διάπραξη εγκλημάτων, διευκρίνισε η Μπεκιό.

Η έρευνα διεξάγεται επίσης για φθορά και απόπειρες πρόκλησης φθοράς με επικίνδυνα μέσα από οργανωμένη συμμορία, εγκλήματα για τα οποία μπορεί να επιβληθεί ποινή κάθειρξης είκοσι ετών και πρόστιμο 150.000 ευρώ, πρόσθεσε.

Η έρευνα θα διεξαχθεί για κάθε μέρος όπου διαπράχθηκαν οι ενέργειες αυτές, από τα αρμόδια τοπικά τμήματα της χωροφυλακής.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αξιωματούχοι της γαλλικής κυβέρνησης επικαλέστηκαν πιθανότητες η άκρα αριστερά ή η Ρωσία να προσπαθήσουν να σαμποτάρουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο υπουργός Εσωτερικών Τζέραλντ Νταρμανίν δήλωσε στο ραδιόφωνο RTL την Παρασκευή ότι τέσσερα σχέδια επίθεσης με στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες ματαιώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από τις υπηρεσίες του.

Οι ενέργειες δολιοφθοράς σημειώθηκαν εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας σε όλο το Παρίσι, με 45.000 αστυνομικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους να περιπολούν και ενώ έχουν στηθεί φράγματα γύρω από τον Σηκουάνα πριν από την τελετή έναρξης που θα περιλαμβάνει σκάφη που θα πλέουν στον ποταμό. Μεγάλα τμήματα της πόλης έχουν αποκλειστεί, ενώ ολυμπιακοί χώροι, σιδηροδρομικοί σταθμοί και τουριστικά αξιοθέατα φυλάσσονται από δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής και του στρατού.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένονται στη γαλλική πρωτεύουσα για την τελετή έναρξης απόψε.

Οι επιβάτες των σιδηροδρόμων ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες από κατάμεστους σταθμούς στο Παρίσι, αφού τα δρομολόγια διακόπηκαν.

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις εγκληματικές πράξεις που θα διαταράξουν τα ταξίδια πολλών ανθρώπων», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Πατρίς Βεργκριέτ. «Οι εμπρηστικές επιθέσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας αποτελούν σκανδαλώδη εγκληματική πράξη», τόνισε.

