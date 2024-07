Τι απαντά το «Παρίσι 2024» σε όσους προσβλήθηκαν από την τελετή έναρξης

Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων είχε ως στόχο «να προκαλέσει έναν προβληματισμό», χρησιμοποιώντας παράλληλα ένα παγκόσμιο κοινό για να προωθήσει τη διαφορετικότητα και τις ελευθερίες στη Γαλλία, λένε οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Οπως μεταδίδει το SkyNews, απάντησαν σε ερώτηση στη σημερινή συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις προφανείς «προσβεβλημένες αντιδράσεις» για το θέαμα από την πλευρά των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων και εκείνων «των χωρών που δεν συμμερίζονται την ενσωμάτωση και τη σεξουαλική ελευθερία».

Actual opening ceremony of the Olympics.



They destroyed aesthetics, elegance and art everywhere and replaced them with nonsense.pic.twitter.com/aEXTyzv3oH — Figen (@TheFigen_) July 26, 2024

Μια σκηνή με τραβεστί καλλιτέχνες στην τελετή αντιμετωπίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ερμηνεία του Μυστικού Δείπνου του Λεονάρντο ντα Βίντσι, την οποία κάποιοι θεώρησαν προσβλητική.

I’m sick of this.



I’m a Muslim and I’m sick of this.



Why aren’t Christians doing anything?



Why are you weak? pic.twitter.com/Z253rFBl4j — Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) July 27, 2024

«Φανταστήκαμε μια τελετή για να δείξουμε τις αξίες και τις αρχές μας, οπότε δώσαμε ένα πολύ δεσμευτικό μήνυμα», δήλωσε ο πρόεδρος του Παρισιού 2024, Tony Estanguet.

«Η ιδέα ήταν να προκαλέσουμε πραγματικά έναν προβληματισμό. Θέλαμε να έχουμε ένα μήνυμα όσο το δυνατόν πιο ισχυρό».

The world is a stage, and Paris is a catwalk. 💅



The #OpeningCeremony is France's largest nightclub. Celebrities are showcasing young French designer talent, while DJ Barbara Butch provides the tunes. The perfect moment for the last delegations to arrive. ✨ #Paris2024 pic.twitter.com/zOzELw8n8a — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

Παρουσίασαν τη Νότια Κορέα ως Βόρεια Κορέα, ζήτησαν συγγνώμη

Οι αξιωματούχοι των Ολυμπιακών Αγώνων ζήτησαν «βαθιά συγγνώμη» επειδή ανακοίνωσαν τους αθλητές της Νότιας Κορέας ως Βορειοκορεάτες κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των αγώνων στο Παρίσι.

Καθώς οι αθλητές της Νότιας Κορέας ταξίδευαν κατά μήκος του ποταμού Σηκουάνα στο πλαίσιο της τελετής την Παρασκευή, ανακοινώθηκαν λανθασμένα ως Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας - το επίσημο όνομα της Βόρειας Κορέας.

Το πλήρες όνομα της Νότιας Κορέας είναι Δημοκρατία της Κορέας. Η πινακίδα στο πλάι του σκάφους της Νότιας Κορέας στον Σηκουάνα είχε σωστή σήμανση.

Κάποιοι χρήστες στο X κάνουν συγκρίσεις με την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004.