ΗΠΑ: Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Γκολάν, κινήσεις εκτόνωσης

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου έκανε την "φρικτή" επίθεση στα Υψίπεδα του Γκολάν κατά την οποία σκοτώθηκαν 12 παιδιά και έφηβοι στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα Γκολάν χθες, Σάββατο, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου για την επίθεση με ρουκέτα.

"Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Ήταν η ρουκέτα τους, και εκτοξεύτηκε από περιοχή που ελέγχουν", αναφέρεται σε ανακοίνωση της εκπροσώπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Άντριεν Γουάτσον, στην οποία προστίθεται ότι ο Λευκός Οίκος βρίσκεται έκτοτε σε συνεχείς συνομιλίες με Ισραηλινούς και Λιβανέζους αξιωματούχους.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται επίσης για μια διπλωματική λύση κατά μήκος των συνόρων αυτών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, "που θα θέσει τέλος μια για πάντα σε όλες τις επιθέσεις και θα επιτρέψει στους πολίτες και στις δύο πλευρές των συνόρων να επιστρέψουν με πλήρη ασφάλεια στα σπίτια τους", διευκρίνισε.

Ο Λίβανος ζήτησε σήμερα τη διενέργεια "διεθνούς έρευνας" μετά το φονικό αυτό πλήγμα που προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό άλλων 30 παιδιών και νέων, ενώ ένας άλλος, ένας 13χρονος, αγνοείται.

Η ρουκέτα ήταν ιρανική, τύπου Falaq με κεφαλή 53 κιλών, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ, η οποία αρνείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης, είναι η μόνη που έχει μια τέτοια ρουκέτα, δήλωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

"Η υποστήριξή μας στην ασφάλεια του Ισραήλ είναι αδιαμφισβήτητη και ακλόνητη απέναντι σε όλες τις απειλές που υποστηρίζονται από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ", υπενθύμισε η Γουάτσον.

Το συμβούλιο ασφαλείας της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις δήλωσε σε μήνυμά του ότι η Χάρις "καταδικάζει" τη "φρικτή επίθεση της Χεζμπολάχ".

Το Ισραήλ υποσχέθηκε σήμερα ότι θα "χτυπήσει σκληρά τον εχθρό", αυξάνοντας τους φόβους για περιφερειακή ανάφλεξη εν μέσω πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Βηρυτός ζήτησε τη διενέργεια «διεθνούς έρευνας» για το φονικό χτύπημα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν με 12 νεκρούς, για το οποίο το Ισραήλ κατηγορεί την Χεζμπολάχ, και προειδοποίησε ότι μια ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο θα μπορούσε να προκαλέσει περιφερειακή ανάφλεξη.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, επίθεση με ρουκέτα από τον Λίβανο σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη Ματζάλ Σαμς σκότωσε 12 παιδιά και εφήβους ηλικίας 10 έως 16 ετών χθες Σάββατο και τραυμάτισε άλλους περίπου 30 ενώ ένας ακόμη 13χρονος αγνοείται.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, επρόκειτο για έναν ιρανικής κατασκευής πύραυλο Falaq-1 , ο οποίος έφερε κεφαλή 53 κιλών.

Η Χεζμπολάχ, η οποία αρνείται ότι ευθύνεται για την επίθεση, είναι η μόνη που έχει τέτοιους πυραύλους, δήλωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του που κυκλοφόρησε από το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ANI), ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ ζήτησε τη«διεξαγωγή διεθνούς έρευνας ή διεξαγωγή συνεδρίασης της τριμερούς επιτροπής μέσω της UNIFIL για να μάθουμε την αλήθεια» σχετικά με αυτήν την επίθεση.

Η τριμερής επιτροπή συγκεντρώνει στρατιωτικούς αξιωματούχους από τον Λίβανο και το Ισραήλ, τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση, και εκπροσώπους της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο Λίβανο.

Ο υπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο η ισχυρή Χεζμπολάχ, η οποία κυριαρχεί στην πολιτική ζωή στον Λίβανο, να είχε στοχοθετήσει αμάχους, διαβεβαιώνοντας ότι έχει στοχοποιήσει μόνο «στρατιωτικές» θέσεις από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η επίθεση θα μπορούσε «να έχει πραγματοποιηθεί από άλλες οργανώσεις» ή ότι μπορεί να είναι «λάθος του Ισραήλ ή ακόμη και λάθος της Χεζμπολάχ».

Ο υπουργός ζήτησε να εφαρμοστεί και από τα δύο μέρη η απόφαση 1701 του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε μετά τον πόλεμο του 2006 μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, ορίζοντας ότι μόνο ο λιβανέζικος στρατός και η UNIFIL θα πρέπει να αναπτυχθούν στο νότο του Λιβάνου.

«Μια επίθεση μεγάλης κλίμακας στον Λίβανο θα οδηγήσει στην επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή και θα προκαλέσει έναν περιφερειακό πόλεμο», προειδοποίησε, ενώ το Ισραήλ απείλησε να κάνει τη Χεζμπολάχ να πληρώσει «υψηλό τίμημα».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ είναι έτοιμη να αποσυρθεί πέρα από τον ποταμό Λιτάνι – ο οποίος εκτείνεται περίπου 29 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου – εάν το Ισραήλ σταματήσει τις «παραβιάσεις» του.

Οι ΗΠΑ επέρριψαν στη Χεζμπολάχ την ευθύνη για το πολύνεκρο χτύπημα στο βόρειο Ισραήλ. «Η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε από τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ. Ήταν δικός τους πύραυλος και εκτοξεύτηκε από περιοχή που ελέγχουν», ανέφερε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αντριέν Γουάτσον προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος βρίσκεται έκτοτε σε συνεχείς συνομιλίες με το Ισραήλ και το Λίβανο «για μια διπλωματική λύση κατά μήκος της Γαλάζιας Γραμμής που θα τερματίσει όλες τις επιθέσεις μια για πάντα»

Η Αίγυπτος τόνισε την αναγκαιότητα υποστήριξης του Λιβάνου ώστε "να γλιτώσει από τη μάστιγα του πολέμου", όπως είπε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και στην υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Το Κάιρο, διαμεσολαβητής στον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα, προειδοποίησε ακόμη για τους κινδύνους από το άνοιγμα ενός νέου πολεμικού μετώπου με τον Λίβανο.

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ "ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές" μετά τη χθεσινή εκτόξευση ρουκέτας από το έδαφος του Λιβάνου που έπληξε γήπεδο στα υψίπεδα του Γκολάν, στοιχίζοντας τη ζωή 12 παιδιών και νέων, τόνισε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίσραελ Κατς σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

"Η σφαγή του Σαββάτου συνιστά την υπέρβαση όλων των κόκκινων γραμμών από την Χεζμπολάχ. Δεν πρόκειται για έναν στρατό που πολεμά έναν άλλο στρατό, αλλά για μια τρομοκρατική οργάνωση που ανοίγει πυρ σκοπίμως εναντίον πολιτών", σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει επίσης ότι η Χεζμπολάχ είναι "αναμφίβολα υπεύθυνη" για το χθεσινό φονικό πλήγμα.

Οι ισραηλινές αρχές κατηγορούν το υποστηριζόμενο από το Ιράν σιιτικό κίνημα του Λιβάνου για την επίθεση με ρουκέτα που έπληξε χθες γήπεδο ποδοσφαίρου στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 12 παιδιά και νέοι, και ορκίστηκε να προβεί σε βαριά αντίποινα.

Η Χεζμπολάχ αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για το πλήγμα αυτό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέστρεψε σήμερα στο Ισραήλ, νωρίτερα από το προγραμματισμένο, από την επίσκεψή του στις ΗΠΑ και συγκάλεσε σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας μετά την επίθεση με ρουκέτες στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, όπως ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σειρά βομβαρδισμών στοχοποιώντας θέσεις της Χεζμπολά στον Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό επιτελείο.

NEW - multiple #Israel airstrikes reported across southern #Lebanon tonight, in Abbasiyah, Khiyam, Kafr Kila, al-Kafrah, Teir Harfa & Kafra.



Most conducted by fighter jets, not drones. pic.twitter.com/KtMCb920Dg