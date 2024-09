Boeing: Απαντά με απολύσεις στη μεγάλη απεργία

Η αμερικανική εταιρεία αεροναυπηγικής Boeing, η οποία από την Παρασκευή είναι αντιμέτωπη με μια μεγάλη απεργία που έχει παραλύσει την παραγωγή των αεροσκαφών 737 MAX και 777, ανακοίνωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να διαφυλάξει τη ρευστότητά της.

Σύμφωνα με το μήνυμα που απέστειλε στους υπαλλήλους ο οικονομικός διευθυντής Μπράιαν Γουέστ, η εταιρεία αποφάσισε να παγώσει όλες τις προσλήψεις, ετοιμάζεται να μειώσει δραστικά τα έξοδα ανεφοδιασμού και εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει σε διαθεσιμότητα εργαζομένους της «εντός των επόμενων εβδομάδων».

Περισσότεροι από 30.000 εργαζόμενοι, που κατασκευάζουν αεροσκάφη της εταιρείας στα εργοστάσιά της στις δυτικές ΗΠΑ, συνεχίζουν την απεργία τους για τέταρτη ημέρα.

