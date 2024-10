Τυφώνας Μίλτον: Νεκροί, πλημμύρες, εκατομμύρια χωρίς ρεύμα

Ο τυφώνας Μίλτον κινείται πλέον στις ανατολικές ακτές της Φλόριντα. Αν και υποβαθμίστηκε σε καταιγίδα κατηγορίας 1 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, παραμένει πολύ επικίνδυνος, προκαλώντας κατά το πέρασμά του ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες, καταστρέφοντας σπίτια και αφήνοντας εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μόλις δύο εβδομάδες μετά το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ελίν, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον δύο νεκρούς.

Στη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 165 χιλιομέτρων την ώρα, πρόσθεσε, προειδοποιώντας για τους κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων.

Τουλάχιστον 2 θάνατοι αναφέρθηκαν σε κοινότητα συνταξιούχων έπειτα από πιθανολογούμενο ανεμοστρόβιλο στο Φορτ Πιρς στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο NBC, επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας Σεντ Λούσι Κιθ Πίρσον. Η υπηρεσία του δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, πάνω από 3 εκατομμύρια νοικοκυριά στην πολιτεία είναι χωρίς ρεύμα, ενώ υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για πλημμύρες λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και της καταιγίδας. Ο Μίλτον προξένησε τουλάχιστον 19 ανεμοστρόβιλους, από τους οποίους προκλήθηκαν ζημιές σε πολλές κομητείες, καταστράφηκαν περίπου 125 σπίτια, τα πιο πολλά λυόμενα.

Οι περισσότερες πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων του Ορλάντο, της Τάμπα και της Σαρασότα, έχουν ακυρωθεί.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν τηλεφώνησε στη δήμαρχο της Σαρασότα Λιζ Άλμπερτ για να δηλώσει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι έτοιμη να προσφέρει υποστήριξη.

We are all safe after Hurricane Milton here in Fort Myers.



- Over 3.1 million homes are without power in Florida, including us.



- There have been multiple fires in the area.



- Extensive flooding, especially on the islands.



Will venture out soon. pic.twitter.com/GZQFWETpdz