Επανεμφάνιση του στρατηγού Καανί στην ιρανική τηλεόραση

Σύμφωνα με πλάνα που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ένα πρόσωπο που φαίνεται να είναι ο ανώτατος διοικητής της επίλεκτης Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, Ισμαήλ Καανί, παραβρέθηκε σε κηδεία ενός ανώτερου στρατιωτικού αξιωματούχου, που σκοτώθηκε πρόσφατα στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, το βίντεο δείχνει τον Καανί στην τελετή ταφής του στρατηγού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης Αμπάς Νιλφορουσάν, ο οποίος σκοτώθηκε στη λιβανέζικη πρωτεύουσα μαζί με τον αρχηγό της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, στις 27 Σεπτεμβρίου, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Πολλές φήμες και εικασίες είχαν διατυπωθεί τις τελευταίες ημέρες για την τύχη του Καανί, καθώς είχε εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή της χώρας. Κάποιοι ανέφεραν ότι ο Καανί μπορεί να σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα στον Λίβανο που είχε στόχο τον κορυφαίο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ και φερόμενο ως διάδοχο του Νασράλα, Χασέμ Σαφιεντίν, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο για καρδιακό επεισόδιο που μπορεί να υπέστη ή ακόμη και ότι ανακρίνεται από τις αρχές της Τεχεράνης ύποπτος για συνεργασία με το Ισραήλ και κατασκοπεία.

Video on Iranian television of IRGC Quds Force commander Ismail Qaani at memorial for deceased Abbas Niloforoshan killed by an Israeli strike in Lebanon.



This is amid recent rumors and ostensible reporting that he’d been either killed, arrested, or had a heart attack. pic.twitter.com/qiL5EbfyUy