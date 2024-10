Φονικές πλημμύρες-Ισπανία: Το φαινόμενο gota fria προκάλεσε βροχή ενός έτους

Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών που σάρωσαν χθες Τρίτη την ανατολική Ισπανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών.

Ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες είπε απόψε στην κρατική τηλεόραση TVE ότι 92 θάνατοι καταγράφηκαν μόνο στη Βαλένθια, η οποία είναι η περιοχή που υπέστη το χειρότερο πλήγμα. Δύο θάνατοι αναφέρθηκαν στη γειτονική Καστίγια-Λα Μάντσα και ένας στην Ανδαλουσία.

Πρόκειται για τις φονικότερες πλημμύρες που έχουν πλήξει τη χώρα της Ιβηρικής εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, προκαλώντας χάος σε αρκετές κοινότητες.

More than 1,000 soldiers from an emergency response team were deployed, and officials said that many more residents were waiting for help, after more than a month’s worth of rain fell in less than 24 hours in some areas across southern and eastern Spain. https://t.co/31jX27Pbub pic.twitter.com/FBorsjgHmK