Συναγερμός στην Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη στα διυλιστήρια της Νικομήδειας

Έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε στα διυλιστήρια Tupras στη Νικομήδεια (Izmit), περίπου 95 χιλιόμετρα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της Τουρκίας.

Σε ανακοίνωση της Tupras σημειώνεται ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά γύρω στις 13:30 το μεσημέρι τοπική ώρα (12:30 ώρα Ελλάδας), κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης συμπιεστών. «Δώδεκα συνάδελφοί μας τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, και διακομίσθησαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και η μονάδα τέθηκε ελεγχόμενα εκτός λειτουργίας. Οι υπόλοιπες δραστηριότητές μας στο διυλιστήριο συνεχίζονται κανονικά», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο δήμαρχος της επαρχίας Κοτζάελι, όπου βρίσκεται η Νικομήδεια, ο Ταχίρ Μπουγιούκακιν, εμφανίστηκε καθησυχαστικός και μιλώντας στο CNNTurk είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε εξαιτίας κάποιου προβλήματος που προέκυψε στη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ετοιμότητας.

Έκρηξη είχε σημειωθεί το 2017 σε μονάδα διυλιστηρίων της ίδιας εταιρείας στη Σμύρνη με τέσσερις νεκρούς και έναν τραυματία.

με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, www.ertnews.gr