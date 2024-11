Αγρια επίθεση κατά Ισραηλινών φιλάθλων στο Αμστερνταμ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε σήμερα το πρωί να απογειωθούν άμεσα δυο αεροσκάφη για το Άμστερνταμ προκειμένου να παραλάβουν οπαδούς της ισραηλινής ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ οι οποίοι τραυματίστηκαν σε επεισόδια στο περιθώριο αγώνα για τη διοργάνωση Europa League.

«Ο πρωθυπουργός διέταξε να σταλούν άμεσα δύο αεροσκάφη διάσωσης για να βοηθήσουν τους πολίτες μας», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του κ. Νετανιάχου.

Με δεδομένες «τις σκληρές εικόνες της επίθεσης εναντίον πολιτών μας στο Άμστερνταμ» το ζήτημα δεν γινόταν «να παραβλεφθεί», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

It is 2024 and Jews were being HUNTED in the streets by Islamic thugs in Amsterdam, Netherlands.



This is just another reason why Israel must exist, and to those who wish to deny the prevalence of antisemitism. Watch.#AmsterdamAttack #Netherlands #Israelis pic.twitter.com/y4BhCTTDIE