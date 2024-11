Τρενάκι του τρόμου η μετοχή της MicroStrategy

H μετοχή της Microstrategy πραγματοποίησε ελεύθερη πτώση την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση της Citron Research ότι έχει στοιχηματίσει κατά της εταιρείας λογισμικού, η οποία έχει ουσιαστικά εξελιχθεί σε fund για επενδύσεις στο bitcoin.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η μετοχή έκλεισε με πτώση 16% στα 397 δολάρια αφού διέγραψε κέρδη 15% στην αρχή της συνεδρίασης.

Αυτή ήταν η χειρότερη ημέρα για τη μετοχή από τις 30 Απριλίου και σημειώθηκε παρά το ράλι του bitcoin, το οποίο σκαρφάλωσε σε νέο ρεκόρ κοντά στις 100.000 δολάρια.

Υπό τη διοίκηση του προέδρου Μάικλ Σέιλορ, η MicroStrategy έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με το bitcoin μετά την επένδυση δισεκατομμυρίων δολαρίων στο κρυπτονόμισμα, μερικές φορές πουλώντας χρέος για τη χρηματοδότηση των αγορών. Αλλά με το λανσάρισμα των ETF στο bitcoin, οι επενδυτές μπορούν να επενδύουν απευθείας στο κρυπτονόμισμα αντί να χρησιμοποιούν τη μετοχή της Microstrategy ως «υποκατάστατο».

«Τώρα που η επένδυση στο bitcoin είναι "πιο εύκολη από ποτέ" o όγκος συναλλαγών της MicroStrategy έχει αποσυνδεθεί πλήρως από τα θεμελιώδη μεγέθη του bitcoin» έγραψε η Citron στο X, προσθέτοντας ότι ενώ «η Citron παραμένει ταύρος για το bitcoin, έχουμε δημιουργήσει αντιστάθμισμα με θέση short στη MicroStrategy».

How did this one age? Nearly 4 years ago to the date, Citron was the first to tell readers that MicroStrategy was the ultimate way to invest in Bitcoin, setting a $700 target.

Fast forward to today: $MSTR has skyrocketed to over $5,000 (adjusted). Kudos to Michael Saylor for…