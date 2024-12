Δυνατές εκρήξεις στο Κίεβο, πυρκαγιές από ρωσική πυραυλική επίθεση

Ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων και ζημιές σε κτίρια στο Κίεβο, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι αφού εκρήξεις ακούσθηκαν σήμερα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές στην πόλη, εκτός από ζημιές σε ένα κτίριο γραφείων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Σέρχιι Πόπκο.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε πως η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον δύο ανθρώπων.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για να αποκρούσει πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου, είχαν δηλώσει νωρίτερα σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι και η Πολεμική Αεροπορία.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Ρόιτερς ότι άκουσαν πολλές εκρήξεις έπειτα από προειδοποίηση από την Πολεμική Αεροπορία για επίθεση.

🇷🇺 Kiev following Russian strikes, Early reports state at least 4 large explosions and at least one interception. pic.twitter.com/oNdTajzmCf