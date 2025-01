Χιόνια και πάγος στην Ευρώπη, κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία

Θερμοκρασίες παγετού θα διατηρηθούν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο τις επόμενες πέντε ημέρες, ενώ το βράδυ της Πέμπτης προβλέπονται θερμοκρασίες -16 βαθμοί Κελσίου για τα χιονισμένα εδάφη της Σκωτίας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει σειρά κίτρινων προειδοποιήσεων για χιόνι και πάγο, που καλύπτουν τμήματα της Σκωτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ουαλίας και της νότιας Αγγλίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ένα μέτωπο του Ατλαντικού θα συγκρουστεί με ψυχρό αέρα πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο, φέρνοντας ενδεχομένως περισσότερο χιόνι στα νότια και δυτικά.

Συνθήκες υπό του μηδενός μετακινούνται στη βόρεια Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ πορτοκαλί προειδοποιήσεις για χιόνι και πάγο επηρεάζουν επίσης το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες.

Ψύχος πλήττει τη σκανδιναβική περιοχή, με μέση θερμοκρασία -11,3 βαθμούς να προβλέπεται για το Όσλο την Κυριακή, σύμφωνα με την Maxar Technologies.

Πολύ ηπιότερος καιρός θα επικρατήσει στη βόρεια Ευρώπη από την Τρίτη. Το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου προβλέπεται τώρα ότι θα είναι θερμότερο από το κανονικό, επιβραδύνοντας την εξάντληση των αποθεμάτων φυσικού αερίου σε όλη την περιοχή.

Ice and slippery roads may affect your journey to work on Thursday morning with a particularly severe frost in northern areas⚠️



Freezing fog is possible too, this most widespread in Northern Ireland 🌫️



Wintry showers in northern and western areas but otherwise some sunshine ☀️ pic.twitter.com/nh98JBa4BA