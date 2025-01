Αποκαθίσταται το TikTok στις ΗΠΑ μετά τη δέσμευση Τραμπ

Το TikTok δήλωσε την Κυριακή ότι βρίσκεται στη διαδικασία αποκατάστασης της υπηρεσίας αφού ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παρατείνει την προθεσμία για την πώληση της εταιρείας.

«Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Τραμπ για την παροχή της απαραίτητης σαφήνειας και διαβεβαίωσης στους παρόχους υπηρεσιών μας ότι δεν θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις παρέχοντας το TikTok σε πάνω από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς και επιτρέποντας σε περισσότερες από 7 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν», ανέφερε η πλατφόρμα social media σε ανάρτηση στο X.

STATEMENT FROM TIKTOK:



In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…