Kέλογκ: Εκτεταμένες και θετικές οι συζητήσεις με Ζελένσκι

O ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε «εκτεταμένες και θετικές» συζητήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Κέλογκ ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι κατά την παραμονή του στο Κίεβο είχε επίσης συνομιλίες με την «ταλαντούχα ομάδα ασφαλείας» του Ζελένσκι.

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1