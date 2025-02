Γαλλία: Ένας νεκρός από επίθεση ισλαμιστή με μαχαίρι στη Μυλούζη

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από μαζική επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Μυλούζη στην ανατολική Γαλλία, μετέδωσε το γαλλικό κανάλι BFM TV, επικαλούμενο την τοπική εισαγγελία.

Ανδρας οπλισμένος με μαχαίρι, ήδη ύποπτος για τρομοκρατία, επιτέθηκε σε περαστικούς σε αγορά της πόλης, στο περιθώριο μιας διαδήλωσης. Μεταξύ των τραυματιών ένας δημοτικός υπάλληλος, υπεύθυνος στάθμευσης, και δύο δημοτικοί αστυνομικοί. Άλλοι τρεις δημοτικοί αστυνομικοί φέρεται να τραυματίστηκαν πιο ελαφρά, σημείωσε ο τοπικός εισαγγελέας Νικολά Εζ.

Ο δράστης, που φέρεται να φώναξε «Αλλάχ Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης, συνελήφθη από την αστυνομία.

Ήταν εγγεγραμμένος στο Αρχείο Αναφορών για την Πρόληψη της Τρομοκρατικής Ριζοσπαστικοποίησης (FSPRT) και είχε υποχρέωση να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος (OQTF).

