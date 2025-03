Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: Η Ρωσία κερδίζει στην Ουκρανία ό,τι κι αν κάνουμε

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για τις φθίνουσες προοπτικές της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης κατά της Ρωσίας, σε ετήσια έκθεση που δημοσιοποίησαν.

Η Ετήσια Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community για το 2025 σε συνδυασμό με την κατάθεση ανώτατων αξιωματούχων σε ακρόαση της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας προειδοποιεί ότι η Μόσχα «είχε το πάνω χέρι» στον πόλεμο τον περασμένο χρόνο και «βρίσκεται σε πορεία να επιβάλει ευνοϊκούς για αυτήν όρους στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Δύση».

Οι υπηρεσίες πληροφοριών βλέπουν τη συνεχιζόμενη ρωσική στρατιωτική ανθεκτικότητα παρά τις μεγάλες απώλειες στο πεδίο της μάχης, καθώς αναπληρώνει το προσωπικό και ενισχύει τη βιομηχανική της ικανότητα.

«Αν και ο Ρώσος πρόεδρος [Βλαντιμίρ] Πούτιν δεν θα μπορέσει να πετύχει τη συνολική νίκη που οραματιζόταν όταν ξεκίνησε τη μεγάλης κλίμακας εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία διατηρεί τη δυναμική της καθώς ένας σκληρός πόλεμος φθοράς εμφανίζει τα στρατιωτικά πλεονεκτήματα της Ρωσίας», αναφέρει η έκθεση. «Αυτός ο σκληρός πόλεμος φθοράς θα οδηγήσει σε μια σταδιακή αλλά σταθερή διάβρωση της θέσης του Κιέβου στο πεδίο της μάχης, ανεξάρτητα από τυχόν προσπάθειες των ΗΠΑ ή των συμμάχων να επιβάλουν νέο και μεγαλύτερο κόστος στη Μόσχα».

Η ανάλυση έρχεται καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι κινήσεις του δημιουργούν ανησυχία στην Ευρώπη, που θεωρεί ότι μια πιθανή συμφωνία μπορεί να είναι με όρους πολύ ευνοϊκούς για τη Ρωσία.

Ωστόσο, η αξιολόγηση θέτει υπό αμφισβήτηση την επιθυμία της Ρωσίας ή της Ουκρανίας για συμφωνία. Ο Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «ενδιαφέρονται για τη συνέχιση των συζητήσεων» για τον τερματισμό του πολέμου, καταλήγει η έκθεση, αλλά και οι δύο ηγέτες «πιθανώς εξακολουθούν να βλέπουν τους κινδύνους ενός μακροχρόνιου πολέμου λιγότερους από αυτούς μιας μη ικανοποιητικής διευθέτησης».

«Ανεξάρτητα από το πώς και πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι τρέχουσες γεωπολιτικές, οικονομικές, στρατιωτικές και εγχώριες πολιτικές τάσεις της Ρωσίας υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητά της και τη διαρκή πιθανή απειλή για την ισχύ, την παρουσία και τα παγκόσμια συμφέροντα των ΗΠΑ», υποστηρίζει η έκθεση πληροφοριών.

Το Πεκίνο αντιπροσωπεύει «την πιο ολοκληρωμένη και ισχυρή στρατιωτική απειλή» για τις ΗΠΑ, προσθέτει η έκθεση στην αξιολόγησή της. Οι υπηρεσίες πληροφοριών υποστηρίζουν ότι η Κίνα πιθανότατα θα επιταχύνει τις «καταναγκαστικές» ενέργειες κατά της Ταϊβάν και η έκθεση προβλέπει «σταθερή αλλά άνιση» πρόοδο από την Κίνα στην ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων που απαιτούνται για να εισβάλει στο αυτοδιοικούμενο νησί και να αποτρέψει μια επέμβαση των ΗΠΑ.

Η έκθεση επισημαίνει τις συνεχείς στρατιωτικές προόδους του Πεκίνου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, της επέκτασης του ναυτικού του και του εκσυγχρονισμού των χερσαίων δυνάμεων.

Το Πεκίνο πιθανότατα έχει επίσης αναπτύξει μια «πολύπλευρη στρατηγική σε εθνικό επίπεδο» για να υποκαταστήσει τις ΗΠΑ ως τον παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνητή νοημοσύνη έως το 2030.

Η κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών διατήρησε επίσης την εκτίμησή της ότι το Ιράν δεν κατασκευάζει επί του παρόντος πυρηνικό όπλο, αλλά σημειώνει ότι «πιθανώς έχει ασκηθεί πίεση [στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ] για να το κάνει».