Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ

Σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών έπληξε τη Μιανμάρ, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Νωρίτερα το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) είχε αναφέρει ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμούς.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και σημειώθηκε περίπου στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από την πόλη Μάνταλεϊ με περίπου 1,2 εκατομμύριο κατοίκους, σύμφωνα με το USGS.

Αυτόπτες μάρτυρες στη Μπανγκόκ είπαν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης με αποτέλεσμα άνθρωποι να βγουν πανικόβλητοι στους δρόμους.

"Άκουσα έναν ήχο την ώρα που κοιμόμουν σπίτι μου, έτρεξα όσο πιο μακριά μπορούσα έξω από το κτίριο με τις πυτζάμες μου", δήλωσε η Νουανγκάι κάτοικος της Τσιάνγκ Μάι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ταϊλάνδης, δημοφιλή τουριστικό προορισμό γνωστό για τους ναούς του.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Ταϊλάνδης.

Bangkok is shaking! The city is experiencing tremors of up to 5 points, at the epicenter up to 7.7. A high-rise building under construction collapsed during an earthquake in Bangkok. A column of dust from it is visible from different points in the city. The number of victims is… pic.twitter.com/rY7kG3fI7E