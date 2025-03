Οι Ουκρανοί εξαπέλυσαν δεύτερη επίθεση σε ρωσικό έδαφος

Σε ένα σημαντικό στοίχημα το περασμένο καλοκαίρι, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση σε ρωσικό έδαφος, την πρώτη εισβολή στη Ρωσία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η εισβολή στην περιοχή του Κουρσκ αρχικά κατέπληξε τη Μόσχα και τόνωσε το ηθικό των Ουκρανών. Μετά από μήνες σκληρών μαχών όμως, οι δυνάμεις της Ρωσίας κατάφεραν να εκδιώξουν τους αντιπάλους τους σχεδόν από το σύνολο της ρωσικής περιοχής που κατέλαβαν προκαλώντας τεράστιες απώλειες στις δυνάμεις του Κιέβου.

Καθώς τώρα εντείνονται οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, η Ουκρανία φαίνεται να ριψοκινδυνεύει ξανά με μια μικρής κλίμακας εισβολή στη Ρωσία. Τις τελευταίες ημέρες, ο ουκρανικός στρατός πραγματοποίησε μια νέα διασυνοριακή προώθηση στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, αναλυτές πληροφοριών ανοιχτού κώδικα και Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ.

Ενώ η έκταση της ουκρανικής ώθησης στο Μπέλγκοροντ δεν είναι σαφής, όπως και οι προθέσεις της Ουκρανίας, στρατιωτικοί αναλυτές είπαν ότι ήταν πιθανώς μια προσπάθεια να τραβήξουν τις ρωσικές δυνάμεις από το Κουρσκ για να μετριάσουν την πίεση εκεί. Το Κίεβο μπορεί επίσης να ελπίζει ότι η αρπαγή ενός ακόμη τμήματος ρωσικής γης θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη διπλωματική μόχλευση, είπαν οι αναλυτές, σύμφωνα με τους New York Times.

Η συγκεκριμένη εισβολή φαίνεται να είναι πολύ πιο περιορισμένη σε εύρος από την επιχείρηση Κουρσκ και μέχρι στιγμής έχει εξασφαλίσει μόνο μια λεπτή ζώνη εδάφους πέρα από τα σύνορα, λένε στρατιωτικοί αναλυτές, επικαλούμενοι βίντεο από τις μάχες που έχουν επαληθεύσει. Δεν ήταν σαφές πόσα στρατεύματα συμμετείχαν ή η έκταση της ρωσικής απάντησης.

Η Ουκρανία δεν έχει αναγνωρίσει δημόσια τη νέα επίθεση σε ρωσικό έδαφος. Ωστόσο, τρεις Ουκρανοί στρατιωτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι μια επιχείρηση συνεχιζόταν στην περιοχή Μπέλγκοροντ της νότιας Ρωσίας, κοντά στην περιοχή που κατέλαβε η Ουκρανία στη γειτονική περιοχή Κουρσκ το περασμένο καλοκαίρι.

Η Ρωσία δεν έχει πει δημόσια τίποτα για οποιαδήποτε εισβολή στο Μπέλγκοροντ. Το υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, ο κυβερνήτης της περιοχής Μπέλγκοροντ, δήλωσε σε ανάρτηση στο Telegram την Παρασκευή ότι τμήματα της περιοχής δεν είναι ασφαλή αυτή τη στιγμή, επικαλούμενος επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό, αλλά δεν ανέφερε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα διέσχισαν τα σύνορα.

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτή Valery Shiryaev, είπαν ότι η Ουκρανία είχε χρησιμοποιήσει τεθωρακισμένα οχήματα για να περάσει τα σύνορα και ότι, ως απάντηση, η Ρωσία είχε αναπτύξει τάγματα από την Τσετσενία, στρατιώτες τακτικού στρατού και πεζοναύτες.

Στην περιοχή Μπέλγκοροντ, οι ουκρανικές δυνάμεις πέρασαν τα σύνορα στις 18 Μαρτίου και προχώρησαν στο χωριό Demidovka, σύμφωνα με το Institute for the Study of War, μια ερευνητική ομάδα με έδρα την Ουάσιγκτον που αναλύει πληροφορίες ανοιχτού κώδικα. Οι δυνάμεις αργότερα μετακινήθηκαν σε τρεις επιπλέον οικισμούς κοντά στα σύνορα.

Ο Pasi Paroinen, αναλυτής της ομάδας Black Bird Group με έδρα τη Φινλανδία, είπε ότι πολλά βίντεο που επαληθεύτηκαν και εντοπίστηκαν γεωγραφικά από την οργάνωσή του έδειχναν ουκρανικές δυνάμεις να εισέρχονται στην περιοχή. Η Ουκρανία, είπε, κατάφερε «να εξασφαλίσει μια κατάλληλη ζώνη ασφαλείας με υπερασπίσιμο έδαφος και να καταλάβει πολλά χωριά κατά μήκος των συνόρων εντός των πρώτων ημερών των επιθέσεων», προτού η Ρωσία φέρει ενισχύσεις.

Ένα χωριό, το Demidovka, φαίνεται τώρα να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο, είπε. Βίντεο που επαληθεύτηκαν από τους New York Times επιβεβαιώνουν την παρουσία ατόμων με στρατιωτικές στολές στο χωριό. Οι Times δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι τα άτομα στο βίντεο ήταν ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Υποστράτηγος Βίκτορ Ναζάροφ, πρώην ανώτερος σύμβουλος στο Αρχηγείο Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας, είπε ότι το Κίεβο ήλπιζε πιθανότατα η επιχείρηση να βελτιώσει τη διαπραγματευτική του θέση καταλαμβάνοντας περισσότερη ρωσική γη.