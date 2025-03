Μασκ για Λεπέν: Οταν η αριστέρα δεν μπορεί να κερδίσει φυλακίζει τους αντιπάλους της

O Έλον Μασκ επέκρινε την απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου να αποκλείσει τη Μαρίν Λεπέν από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της για υπεξαίρεση.

«Όταν η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να κερδίσει μια δημοκρατική εκλογική διαδικασία καταχράται το νομικό σύστημα για να φυλακίσει τους αντιπάλους της» έγραψε στο X ο Μασκ.

«Αυτή είναι η πάγια στρατηγική της σε όλον τον κόσμο» πρόσθεσε.

When the radical left can’t win via democratic vote, they abuse the legal system to jail their opponents.



This is their standard playbook throughout the world. https://t.co/FgmgeyQ2rp