Τραμπ: Οι ηγέτες μού φιλούν τον... κ@λο για μια συμφωνία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καυχήθηκε χθες το βράδυ ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες, πανικόβλητοι από τους τεράστιους δασμούς, του «φιλούν το κ@λο» σε απεγνωσμένες προσπάθειες να μειώσουν τους δασμούς.

«Αυτές οι χώρες μάς καλούν, φιλώντας τον κ@λο μου» για να διαπραγματευτούν συμφωνίες για τους δασμούς (τους οποίους αποκάλεσε «θρυλικούς»), είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Δείπνο της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον. «Είναι» (σ.σ. θρυλικοί), τόνισε. «Πεθαίνουν για να κάνουν μια συμφωνία».

Χλεύασε τους «ικέτες» της συμφωνίας για τα τιμολόγια, προσποιούμενος ότι ήταν αυτοί, καθώς ικέτευε με μια σιγανή φωνή: «Παρακαλώ, κύριε, κάντε μια συμφωνία. Θα κάνω τα πάντα. Θα κάνω τα πάντα, κύριε».

Ο Τραμπ καυχήθηκε επίσης ότι είχε τις «πιο επιτυχημένες 100 ημέρες στην ιστορία αυτής της χώρας».

