Μακρόν: Επείγουσα ανάγκη κατάπαυσης πυρός στην Ουκρανία

Η ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη επιβολής μιας παύσης του πυρός από τη Ρωσία στην Ουκρανία, έγραψε σήμερα στο X ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν.

«Ο καθένας γνωρίζει ότι η Ρωσία μόνη της επιθυμεί αυτόν τον πόλεμο. Σήμερα, είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία μόνη της επιθυμεί να συνεχίσει με τον πόλεμο, δείχνοντας την περιφρόνηση της για την ανθρώπινη ζωή, το διεθνές δίκαιο, αλλά και τις διπλωματικές προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ», πρόσθεσε ο Μακρόν.

This morning, two Russian missiles struck the heart of the city of Sumy in Ukraine, causing numerous civilian casualties, including children once again.



Everyone knows: this war was initiated by Russia alone. And today, it is clear that Russia alone chooses to continue it…