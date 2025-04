Καναδάς: Απροσδόκητη επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 2,3%

Ο πληθωρισμός στον Καναδά επιβραδύνθηκε απροσδόκητα τον Μάρτιο στο 2,3%, αυξάνοντας ελαφρώς τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων αύριο Τετάρτη.

Οι τιμές για καύσιμα και για διακοπές υποχώρησαν, καθώς τα αεροπορικά εισιτήρια φθήνυναν αφού οι πολίτες απέφυγαν τα ταξίδια στις ΗΠΑ.

Ο ετήσιος πληθωρισμός τιμών καταναλωτή μειώθηκε στο 2,3% από 2,6% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν αμετάβλητο ποσοστό.

Οι δομικοί δείκτες του πληθωρισμού, αφαιρουμένων των ευμετάβλητων στοιχείων όπως τα τρόφιμα και η ενέργεια, παρέμειναν αυξημένοι, αλλά πιο χαμηλά από τις εκτιμήσεις.

Statistics Canada today released the 12-month CPI change in March. It was 2.3%. This means the inflation rate remains well within the Bank of Canada's "Goldilocks zone", between 1% and 3%, as it has now since December 2023. #cdnecon pic.twitter.com/wJ8MfMHzn0