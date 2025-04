Το My Emirates Pass διαθέσιμο όλη τη διάρκεια του έτους

Με την κάρτα επιβίβασης της Emirates, οι επιβάτες μπορούν να επωφεληθούν από εκπτώσεις σε αξιοθέατα του Ντουμπάι, όπως το Aquaventure, το The View at The Palm, το La Perle. Καθώς και σε άλλα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης.