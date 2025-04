Τραμπ: Ισως ο Πούτιν δεν θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα πρέπει να βομβαρδίζει περιοχές αμάχων στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε ότι πιθανόν να είναι απαραίτητες δευτερεύουσες κυρώσεις ως απάντηση. Νωρίτερα είχε τετ α τετ με τον Ζελένσκι στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to…