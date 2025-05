Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ στο Πέρασμα Ντρέικ

Μια σεισμική μεγέθους 7,3 βαθμών έπληξε το Πέρασμα Ντρέικ, ανάμεσα στο ακρωτήριο Χορν και την Ανταρκτική, σήμερα, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Η χιλιανή εθνική υπηρεσία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών έδωσε εντολή εκκένωσης της παράκτιας περιοχής της επαρχίας Μαγκαγιένες στη νότια Χιλή λόγω κινδύνου τσουνάμι μετά τον σεισμό.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ, σύμφωνα με το GFZ.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.2 || 200 km S of #Ushuaia (#Argentina) || 10 min ago (local time 08:58:29). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/groD2eeyaz