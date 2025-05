Πανέτα για εμπορικό πόλεμο: Θα τιναχθεί η πρόοδος στον αέρα

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Φάμπιο Πανέτα δήλωσε ότι ένα νέο κύμα προστατευτισμού θα μπορούσε να βλάψει τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο.

"Το άνοιγμα στο εμπόριο έχει ωφελήσει τόσο τις προηγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες, μειώνοντας την ανισότητα και βγάζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους από την ακραία φτώχεια", δήλωσε ο Πανέτα, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της Τράπεζας της Ιταλίας, σε συνάντηση της Ασιατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο σήμερα Δευτέρα.

"Ο προστατευτισμός απειλεί να ακυρώσει αυτά τα επιτεύγματα και να αποδυναμώσει τον ίδιο τον ιστό της παγκόσμιας ευημερίας".

Uncertainty About Trade Policy Soars

Bloomberg Economics index is near an all-time high