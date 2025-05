Το Πεκίνο εγκαινιάζει αγορά ομολόγων για επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία

Τα πρώτα ομόλογα επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας εκδόθηκαν στην Κίνα στις 9 Μαΐου, εγκαινιάζοντας την είσοδο του αποκαλούμενου «χρηματιστηρίου της επιστήμης και της τεχνολογίας» στην εγχώρια αγορά ομολόγων.

Η έναρξη αυτού του νέου θεσμού σηματοδοτήθηκε με ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον φορέα Beijing Financial Assets Exchange Co Ltd, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι οκτώ πρώτες εταιρίες που θα εκδώσουν τέτοιου τύπου ομόλογα στη διατραπεζική αγορά ομολόγων της Κίνας.

Όπως είχε δηλώσει τον Μάρτιο ο Παν Γκονγκσένγκ, διοικητής της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας (PBOC), «το χρηματιστήριο της επιστήμης και της τεχνολογίας εξυπηρετεί χρηματοοικονομικούς φορείς και επενδυτικές εταιρίες, αλλά και τεχνολογικές επιχειρήσεις για την έκδοση ομολόγων καινοτομίας».

Η νέα αυτή πρωτοβουλία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη ροή κεφαλαίων προς την τεχνολογική καινοτομία, παρέχοντας νέα εργαλεία χρηματοδότησης για τις δυναμικά αναπτυσσόμενες κινεζικές εταιρίες.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ