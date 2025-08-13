Τετρακόσια κιλά εμπλουτισμένο ουράνιο συνεχίζει να έχει το Ιράν, εκτιμά ο Νετανιάχου

Παρά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στον πόλεμο του Ιουνίου, συνεχίζει να μην είναι σαφής η τύχη 400 και πλέον κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, όχι μακριά από το 90% που απαιτείται για να κατασκευαστούν πυρηνικά όπλα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε πάντως χθες Τρίτη την «εκτίμησή του» πως η ποσότητα ουρανίου αυτή δεν έχει καταστραφεί. «Συνεχίζουν να έχουν 400 κιλά», τόνισε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο i24news, κάνοντας λόγο «περί αναγκαίας αλλά όχι ικανής συνθήκης για την παραγωγή ατομικών βομβών».

Το Ισραήλ και προσωπικά ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, όπως και χώρες της Δύσης, κατηγορούν επί δεκαετίες την Τεχεράνη πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου, κάτι που διαψεύδει πάγια η Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωσε πάντως πως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα πήγε «χρόνια» πίσω εξαιτίας του πολέμου που διέταξε. «Δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να προχωρήσουν τα σχέδια που ήθελαν», επέμεινε.

Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε στο CBS News ότι η υπηρεσία του δεν γνωρίζει πού βρίσκονται τα 400 και πλέον κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά το 60% και ότι θα ήθελε να γίνει επαλήθευση, όπως και για την κατάσταση των βομβαρδισμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η κυβέρνηση του Ιράν, βλέποντας «κακόβουλες» προθέσεις του ΔΟΑΕ, με τον οποίο έχει αναστείλει τη συνεργασία, δεν μοιάζει διατεθειμένη να επιτρέψει κάτι τέτοιο.

Καθώς συμπληρώνονται δυο μήνες από την έναρξη του πολέμου, ο κ. Νετανιάχου παρότρυνε εξάλλου χθες, για ακόμη μια φορά, τους πολίτες του Ιράν να βγουν στους δρόμους, να απαιτήσουν οι ηγέτες της χώρας τους να λογοδοτήσουν, να διακινδυνεύσουν για «την ελευθερία».

Συγκεκριμένα με αφορμή το πρόβλημα λειψυδρίας και τις διακοπές της ηλεκτροδότησης στη χώρα τους ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά:

«Με αυτή τη αφόρητη καλοκαιρινή ζέστη, δεν έχετε καν καθαρό κρύο νερό να δώσετε στα παιδιά σας». «Αλλά ιδού το καλό νέο: αν η χώρα σας αποκτήσει την ελευθερία της, οι καλύτεροι Ισραηλινοί ειδικοί θα έρθουν σε κάθε πόλη του Ιράν, με τεχνολογία αιχμής και τεχνογνωσία».

Ο κ. Νετανιάχου έχει απευθύνει επανειλημμένα τέτοια μηνύματα στους πολίτες του Ιράν, ορκισμένου εχθρού του Ισραήλ — και κατά τη διάρκεια του πολέμου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ