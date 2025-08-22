#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σταθεροποιητικές κινήσεις στις ασιατικές αγορές – Χαμηλότερα κατά 0,1% ο Nikkei

ΗΠΑ: Αναστέλλουν τη χορήγηση βίζας σε ξένους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών

Κατά τον υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ, «ο αυξανόμενος αριθμός ξένων οδηγών που χειρίζονται μεγάλα φορτηγά με ρυμουλκούμενα στους αμερικανικούς δρόμους θέτει σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών».

ΗΠΑ: Αναστέλλουν τη χορήγηση βίζας σε ξένους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 07:11

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως παύει μέχρι νεοτέρας να εκδίδει θεωρήσεις διαβατηρίων ξένων οδηγών φορτηγών, κατηγορώντας τους πως «θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών» στους δρόμους των ΗΠΑ.

«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίζας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών με άμεση ισχύ», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

«Ο αυξανόμενος αριθμός ξένων οδηγών που χειρίζονται μεγάλα φορτηγά με ρυμουλκούμενα στους αμερικανικούς δρόμους θέτει σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών και βλάπτει το βιός των αμερικανών οδηγών φορτηγών», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, που είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.

Δεν έδωσε κανέναν αριθμό για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς αυτούς, πάντως επανέλαβε ισχυρισμούς που κάνουν συχνά οπαδοί του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής του «πρώτα η Αμερική».

Η κυβέρνηση Τραμπ εξάλλου έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι πολλοί από τους ξένους επαγγελματίες οδηγούς που εργάζονται στη χώρα δεν μπορούν να μιλήσουν ή να διαβάσουν αγγλικά και δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν σήματα, ούτε να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Ακυρώθηκε το πρόστιμο μισού δισ. που είχε επιβληθεί στον Τραμπ

Αμερικανοί γερουσιαστές ζητούν πρόσβαση του Διεθνούς Τύπου στη Γάζα

Εντολή Τραμπ για ανάπτυξη αμφίβιας μοίρας κοντά στη Βενεζουέλα

ΗΠΑ: Στρατεύματα στην Ουάσιγκτον στέλνουν ρεπουμπλικανικές πολιτείες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο