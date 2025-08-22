ΗΠΑ: Αναστέλλουν τη χορήγηση βίζας σε ξένους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών

«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίζας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών με άμεση ισχύ», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

«Ο αυξανόμενος αριθμός ξένων οδηγών που χειρίζονται μεγάλα φορτηγά με ρυμουλκούμενα στους αμερικανικούς δρόμους θέτει σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών και βλάπτει το βιός των αμερικανών οδηγών φορτηγών», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, που είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.

Δεν έδωσε κανέναν αριθμό για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς αυτούς, πάντως επανέλαβε ισχυρισμούς που κάνουν συχνά οπαδοί του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής του «πρώτα η Αμερική».

Η κυβέρνηση Τραμπ εξάλλου έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι πολλοί από τους ξένους επαγγελματίες οδηγούς που εργάζονται στη χώρα δεν μπορούν να μιλήσουν ή να διαβάσουν αγγλικά και δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν σήματα, ούτε να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP