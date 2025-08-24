#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βόρεια Κορέα: Τη δοκιμή δύο πυραύλων νέας τεχνολογίας επέβλεψε ο Κιμ

Τα νέα συστήματα με «τις ανώτερες δυνατότητες μάχης και τις μοναδικές ειδικές τεχνολογίες» δοκιμάστηκαν την επομένη του επεισοδίου με πυρά στα σύνορα Βόρειας και Νότιας Κορέας.

Δημοσιεύθηκε: 24 Αυγούστου 2025 - 11:09

Δοκιμαστικές εκτοξεύσεις δυο «νέων» πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας επέβλεψε χθες Σάββατο ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, μετέδωσε το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, μια μέρα αφού η Πιονγιάνγκ κατηγόρησε τη Σεούλ πως προκαλεί εντάσεις στα σύνορα.

Οι εκτοξεύσεις έδειξαν ότι τα νέα βορειοκορεατικά συστήματα έχουν «ανώτερες δυνατότητες μάχης», διαβεβαίωσε το KCNA.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους «νέους» πυραύλους, πέραν του ότι «ο τρόπος λειτουργίας και αντίδρασής τους βασίζεται σε μοναδική και ειδική τεχνολογία».

Η ανακοίνωση των νέων δοκιμών γίνεται μια ημέρα μετά την επιβεβαίωση της Νότιας Κορέας πως δυνάμεις του άνοιξαν πυρ προειδοποιητικά για να απωθήσουν Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πέρασαν για λίγη ώρα τα σύνορα την Τρίτη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

