Στο στόχαστρο Τραμπ αυτή τη φορά τα ειδησεογραφικά δίκτυα ABC και NBC

Στο στόχαστρο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ βρέθηκαν τα αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα ABC και NBC χθες Κυριακή (24/8) , ενώ παράλληλα κάλεσε την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνίας (FCC) να ανακαλέσει τις άδειες μετάδοσής τους για δήθεν μεροληπτική κάλυψη εναντίον του.

Ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social αποκάλεσε το ABC και το NBC «FAKE NEWS... δύο από τα χειρότερα και πιο προκατειλημμένα δίκτυα στην ιστορία», υποστηρίζοντας ότι του έδωσαν «97% κακές ιστορίες».

«ΕΙΝΑΙ απλά ένας βραχίονας του δημοκρατικού κόμματος και θα έπρεπε, σύμφωνα με πολλούς, να τους ανακληθούν οι άδειες από την FCC», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τα δύο δίκτυα δεν πληρώνουν «εκατομμύρια δολάρια το χρόνο σε τέλη αδειών» και θα έπρεπε «τουλάχιστον να πληρώσουν ΜΕΓΑΛΟ ποσό για το προνόμιο να χρησιμοποιούν τα πιο πολύτιμα ραδιοκύματα οπουδήποτε και οποτεδήποτε!!!».

Ο Τραμπ βάλλει συνεχώς κατά των ειδησεογραφικών δικτύων τα οποία όπως ισχυρίζεται βάλλουν εναντίον του, ενώ έχει επίσης εμπλακεί σε νομικές διαμάχες για το θέμα αυτό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε πρόσφατα διακανονισμό ύψους 16 εκατ. δολαρίων με το CBS News για μια αγωγή που ισχυριζόταν ότι η κάλυψη του δικτύου ήταν μεροληπτική εναντίον του. Νωρίτερα είχε επίσης καταλήξει σε διακανονισμό 15 εκατ. δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση με το ABC.

Όμως η έκκληση του Τραμπ προς την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών να επανεξετάσει τις άδειες μετάδοσης σηματοδοτεί κλιμάκωση της κριτικής του προς τα ειδησεογραφικά δίκτυα, αν και δεν είναι σαφές αν ο πρόεδρος έχει νομική εξουσία να ασκήσει μια τέτοια ενέργεια.

Το ABC ανήκει στη Walt Disney, ενώ το NBC στην Comcast.