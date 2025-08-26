#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανία: Οι Ρώσοι κατέλαβαν δύο χωριά στην περιφέρεια Ντιεπροπετρόφσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν πλέον τα χωριά Ζαπορίζκε και Νοβοχεορχιέβκα. Ο ουκρανικός στρατός το διαψεύδει, ωστόσο δυσκολεύεται να αποκρούσει τις ολοένα και πιο σκληρές ρωσικές προελάσεις σε μεγάλο τμήμα των ανατολικών περιοχών.

Ουκρανία: Οι Ρώσοι κατέλαβαν δύο χωριά στην περιφέρεια Ντιεπροπετρόφσκ

Δημοσιεύθηκε: 26 Αυγούστου 2025 - 18:42

Η Ρωσία κατέλαβε δύο χωριά στην επαρχία Ντνιεπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, επιβεβαίωσαν Ουκρανοί ερευνητές ανοιχτού κώδικα, καθώς τα στρατεύματα του Κρεμλίνου συνεχίζουν την επίθεση εν μέσω μιας τελματωμένης διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ουκρανικός στρατός, με περιορισμένο προσωπικό και οπλισμό, δυσκολεύεται να αποκρούσει τις ολοένα και πιο σκληρές ρωσικές προελάσεις σε μεγάλο τμήμα των ανατολικών περιοχών, καθώς η Μόσχα αυξάνει την πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν πλέον τα χωριά Ζαπορίζκε και Νοβοχεορχιέβκα, σύμφωνα με την DeepState, ομάδα που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης. Το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας είχε προηγουμένως αναφέρει ότι κατέλαβε και τα δύο χωριά.

Ο στρατός της Ουκρανίας διέψευσε τις αναφορές ότι ρωσικά στρατεύματα είχαν καταλάβει τα χωριά.

«Οι Ρώσοι έχουν εισέλθει (εκεί) και προσπαθούν να εγκατασταθούν», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού Βίκτορ Τρεχούμποφ, αναφερόμενος στο Ζαπορίζκε και τη Νοβοχεορχιέβκα. «Οι δυνάμεις μας μάχονται για να διατηρήσουν τις θέσεις τους».

Οι ρωσικές δυνάμεις δήλωσαν τον Ιούλιο ότι κατέλαβαν το πρώτο τους χωριό στο Ντνιεπροπετρόφσκ, το οποίο δεν συγκαταλέγεται στις πέντε ουκρανικές περιφέρειες που διεκδικεί η Ρωσία ως δικό της έδαφος.

Ο χάρτης του DeepState δείχνει τουλάχιστον άλλα δύο χωριά του Ντνιεπροπετρόφσκ είτε κατεχόμενα είτε ως πεδίο μαχών, συγκριτικά μικροσκοπικές περιοχές σε μια περιοχή μεγαλύτερη των 31.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προηγουμένως απορρίψει τη σημασία της ρωσικής εισβολής στην περιοχή, δηλώνοντας τον περασμένο μήνα ότι είχε στόχο την επίτευξη μιας «νίκης των μέσων ενημέρωσης».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ουκρανία: Data και αεράμυνα προσφέρουν οι ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας

Ποιες είναι οι μόνες ρεαλιστικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Ουκρανικό

Ο πρόεδρος της Πολωνίας πρότεινε την περικοπή των κρατικών επιδομάτων για τους Ουκρανούς

Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν από 146 αιχμαλώτους πολέμου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο