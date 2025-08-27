#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το Κίεβο προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμετάλλευση κοιτάσματος λιθίου

"Στην τοποθεσία υπάρχουν σημαντικά αποθέματα λιθίου, που είναι στρατηγικής σημασίας για τον ενεργειακό τομέα και την τεχνολογία", δήλωσε η Ουκρανή πρωθυπουργός.

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 23:32

Η Ουκρανία προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος λιθίου «Ντόμπρα» στην περιοχή Κιροβοχράντ, δήλωσε σήμερα η Ουκρανή πρωθυπουργός, Γιούλια Σβιριντένκο.

Το εν λόγω αναμένεται να είναι το πρώτο έργο που θα γίνει στο πλαίσιο του κοινού επενδυτικού ταμείου με τις Ηνωμένες Πολιτείες .

«Στην τοποθεσία υπάρχουν σημαντικά αποθέματα λιθίου, που είναι στρατηγικής σημασίας για τον ενεργειακό τομέα και την τεχνολογία. Προσβλέπουμε σ’ έναν επενδυτή που δεν θα διασφαλίσει μόνο την εξόρυξη, αλλά επίσης και την ανάπτυξη παραγωγής προστιθέμενης αξίας στην Ουκρανία» δήλωσε η Σβιριντένκο με ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

