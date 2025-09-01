Ξεπέρασαν επίπεδα εποχής dot.com οι αποτιμήσεις μετοχών στις ΗΠΑ

Οι επενδυτές πληρώνουν πλέον περισσότερο από ποτέ για κάθε δολάριο εσόδου που παράγουν τα μέλη του δείκτη S&P 500. Την Πέμπτη, ο δείκτης διαπραγματευόταν στις 3,23 φορές τις πωλήσεις, επίπεδο-ρεκόρ, γράφει η WSJ.

Οι δείκτες τιμής προς κέρδη (P/E) δεν βρίσκονται ακριβώς σε επίπεδα ρεκόρ—χάρη στα υψηλά περιθώρια κέρδους πολλών από τις πιο πολύτιμες εταιρείες του δείκτη—αλλά παραμένουν στο άκρο της ιστορικής κλίμακας. Σήμερα, ο S&P 500 τελεί υπό διαπραγμάτευση στις 22,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του για τους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με μέσο όρο 16,8 φορές από το 2000.

Πολλοί επενδυτές υποστηρίζουν ότι οι μεγαλύτερες αμερικανικές μετοχές, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι τεχνολογικές εταιρείες, αξίζουν κάθε δεκάρα αποτίμησης. Εταιρείες όπως η Nvidia και η Microsoft εξακολουθούν να αυξάνουν πωλήσεις και κέρδη με ταχύ ρυθμό, ενώ έχουν φτάσει να κυριαρχούν στην αγορά.

Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες του S&P 500 αντιπροσώπευαν το 39,5% της συνολικής αξίας του στο τέλος Ιουλίου, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τη Morningstar. Οι εννέα εξ αυτών έχουν κεφαλαιοποίηση άνω του 1 τρισ. δολαρίων.

«Δεν ανησυχώ τόσο πολύ από μόνο του για αυτό», δήλωσε ο Steve Sosnick, επικεφαλής στρατηγικής στην Interactive Brokers. «Το μεγάλο ερώτημα είναι τι μπορεί να συμβεί αν αλλάξει η κατάσταση».

Οι επενδυτές πήραν μια γεύση από την αρνητική πλευρά της συγκέντρωσης της αγοράς σε μια χούφτα ακριβών μετοχών τον Απρίλιο, όταν τα σχέδια του Προέδρου Τραμπ για δασμούς προκάλεσαν ένα σύντομο ξεπούλημα. Οι λεγόμενες «Magnificent Seven» μετοχές τεχνολογίας τα πήγαν χειρότερα από τον συνολικό S&P 500.

«Ο συνδυασμός πολύ υψηλών αποτιμήσεων και ιδιαίτερα “φορτωμένων” συναλλαγών αυξάνει σίγουρα την ευπάθεια της αγοράς σε μια παρατεταμένη πτώση», πρόσθεσε ο Sosnick. «Αν όλοι είναι ουσιαστικά “long” στα ίδια πράγματα, από πού θα προκύψουν οι οριακοί αγοραστές όταν πέσουν οι τιμές;»

Δεν φαίνονται όμως όλα ακριβά. Στην πραγματικότητα, η μέση εταιρεία στον S&P 500 δεν τελεί υπό διαπραγμάτευση σε εξωφρενικές τιμές. Αν κάθε εταιρεία στον δείκτη είχε ίσο βάρος, αντί να σταθμίζεται με βάση την κεφαλαιοποίηση, τότε ο δείκτης θα τελούσε υπό διαπραγμάτευση στις 1,76 φορές τις πωλήσεις, έναντι μακροπρόθεσμου μέσου όρου 1,43.

Ο Mark Giambrone, επικεφαλής για τις αμερικανικές μετοχές στην Barrow Hanley Global Investors, που ειδικεύεται στις επενδύσεις αξίας, λέει ότι βλέπει πολλές ελκυστικές ευκαιρίες για επενδυτές που είναι πρόθυμοι να κοιτάξουν πέρα από τις τεράστιες τεχνολογικές μετοχές.

«Ορισμένα τμήματα είναι ακόμα και κάτω από τον μέσο όρο, ως ένα βαθμό», είπε ο Giambrone. Η εταιρεία του προτιμά επιχειρήσεις που ενδέχεται να επωφεληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά δεν συνοδεύονται ακόμη από τις αποτιμήσεις εταιρειών AI. Είναι επιφυλακτικός ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες μπορούν να διατηρήσουν τις τρέχουσες αποτιμήσεις μακροπρόθεσμα.

«Κάποια στιγμή, οι αποτιμήσεις τείνουν να έχουν σημασία, και οι προσδοκίες που είναι ενσωματωμένες σε αυτές τις αποτιμήσεις έχουν σημασία, και αυτές οι προσδοκίες γίνονται πλέον τόσο δραματικές που θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν», είπε ο Giambrone.