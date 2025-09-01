#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Με Πούτιν και Ζελένσκι θα συναντηθεί ο Σλοβάκος πρωθυπουργός

Επίσκεψη του Ρόμπερτ Φίτσο στο Πεκίνο για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Επαφές με τους προέδρους Κίνας και Ρωσίας, αλλά και Ουκρανίας αμέσως μετά. «Οικοδομείται μια νέα παγκόσμια τάξη», δηλώνει.

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:24

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πεκίνο, όπου θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ίδιος.

Την Παρασκευή, ο Φίτσο θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ανατολική Σλοβακία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Παρότι είναι επικεφαλής κυβέρνησης μιας χώρας-μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ο Φίτσο έχει αντιταχθεί στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση σε βάρος της Ρωσίας, είχε τεταμένες σχέσεις με τον Ζελένσκι και δεν είχε διστάσει να έρθει σε ρήξη με Ευρωπαίους συμμάχους. Τον Δεκέμβριο ο Σλοβάκος πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Μόσχα, όπου είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ρωσίας.

Είναι ο μόνος ηγέτης χώρας-μέλους της ΕΕ που θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις στο Πεκίνο, όπου ο Σι Τζινπίνγκ θα έχει στο πλευρό του τον Πούτιν και τους ηγέτες της Βόρειας Κορέας, του Ιράν και της Μιανμάρ.

«Τρέφω σεβασμό για κάθε θύμα του αγώνα κατά του φασισμού, γι’ αυτό και στο παρελθόν έχω αποτίσει φόρο τιμής σε μνημεία στη Μόσχα, στη Νορμανδία ή στην Ουάσιγκτον», επεσήμανε ο Φίτσο και συμπλήρωσε: «Με θλίβει προσωπικά και ομολογώ πως δεν καταλαβαίνω τον λόγο που απ' όλες τις χώρες της ΕΕ μόνο η Σλοβακία θα εκπροσωπείται στο Πεκίνο. Οικοδομείται μια νέα παγκόσμια τάξη, νέοι κανόνες ενός πολυπολικού κόσμου, μια νέα ισορροπία δυνάμεων, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για τη σταθερότητα παγκοσμίως».

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας υπογράμμισε πως θεώρησε απαραίτητο να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να συναντηθεί με ξένους ηγέτες και είπε πως είχε ενημερώσει εκπροσώπους της ΕΕ σχετικά με το ταξίδι του.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

