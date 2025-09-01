Το νέο κινεζικό δόγμα για την εναλλακτική παγκοσμιοποίηση

Το όραμά του για τη νέα παγκόσμια ασφάλεια και οικονομική τάξη, που θα δίνει προτεραιότητα στον «Παγκόσμιο Νότο», παρουσίασε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής στην οποία, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ινδίας.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε σαφή θέση ενάντια στον ηγεμονισμό και την πολιτική ισχύος και να εφαρμόζουμε πραγματική πολυμέρεια», δήλωσε ο Σι, σε μια ελάχιστα συγκαλυμμένη επίθεση στις ΗΠΑ και τη δασμολογική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η παγκόσμια διακυβέρνηση έχει φτάσει σε νέο σταυροδρόμι», πρόσθεσε, μεταδίδει το Reuters.

Ο Σι φιλοξένησε περισσότερους από 20 ηγέτες μη δυτικών χωρών στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης που πραγματοποιήθηκε στην κινεζική πόλη-λιμάνι Τιαντζίν. Πρόκειται για πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από την Κίνα και στην οποία δίνει νέα ώθηση η παρουσία τόσο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

«Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι συν αυτώ πίστευαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν δασμούς για να υποτάξουν την Κίνα, την Ινδία ή τη Ρωσία, αυτή η συνάντηση δείχνει ακριβώς το αντίθετο», έγραψε ο Έρικ Ολάντερ, αρχισυντάκτης του ερευνητικού The China-Global South Project.

Φωτογραφίες, δηλώσεις και φιλοφρονήσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτύπωσαν με το παραπάνω ένα κλίμα απόλυτης σύμπνοιας, αλληλεγγύης και συμμαχίας ανάμεσα στους τρεις κορυφαίους ηγέτες.

Η Κίνα και η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου. Ο Τραμπ έχει επιβάλει πρόσθετους δασμούς στην Ινδία για τις αγορές αυτές, αλλά όχι στην Κίνα.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης, με έδρα το Πεκίνο, ιδρύθηκε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες ως περιφερειακή συμμαχία ασφαλείας. Η Κίνα, η Ρωσία και τέσσερα κράτη της Κεντρικής Ασίας είναι ιδρυτικά μέλη. Η Ινδία εντάχθηκε το 2017.

Ο Σι δεν καθόρισε συγκεκριμένα μέτρα για την εξαγγελθείσα «Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Διακυβέρνησης» - την τελευταία από μια σειρά πολιτικών του Πεκίνου που προωθούν την κινεζική ηγεσία, αμφισβητώντας παράλληλα τους διεθνείς οργανισμούς υπό αμερικανική ηγεσία που διαμορφώθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, ο Σι πίεσε για τη λεγόμενη «πιο συμπεριληπτική οικονομική παγκοσμιοποίηση», εν μέσω της αναταραχής που προκλήθηκε από τις δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ, επαινώντας την «αγορά μεγάλης κλίμακας» και τις οικονομικές ευκαιρίες που προωθεί ο Οργανισμός.

«Νέο σύστημα σταθερότητας»

Ο Πούτιν, η χώρα του οποίου έχει σφυρηλατήσει ακόμη στενότερους δεσμούς με την Κίνα για την οικονομία και την ασφάλεια, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ότι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης έχει αναβιώσει τη «γνήσια πολυμέρεια», καθώς τα εθνικά νομίσματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε αμοιβαίους διακανονισμούς.

«Αυτό, με τη σειρά του, θέτει τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές βάσεις για τη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος σταθερότητας και ασφάλειας στην Ευρασία», δήλωσε ο Πούτιν.

«Σε αντίθεση με τα ευρωκεντρικά και ευρωατλαντικά μοντέλα, αυτό το σύστημα ασφαλείας θα λαμβάνει πραγματικά υπόψη τα συμφέροντα χωρών ευρέος φάσματος, θα είναι στ' αλήθεια ισορροπημένο και δεν θα επιτρέπει σε μια χώρα να βάζει τη δική της ασφάλεια εις βάρος των άλλων».

Ο Σι ζήτησε τη δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής τράπεζας του Οργανισμού, σ' ένα σημαντικό βήμα προς τη μακροχρόνια φιλοδοξία του μπλοκ να αναπτύξει ένα εναλλακτικό σύστημα πληρωμών που θα παρακάμπτει το δολάριο και την ισχύ των αμερικανικών κυρώσεων.

Το Πεκίνο θα παράσχει 2 δισ. γουάν (280 εκατ. δολάρια) δωρεάν βοήθειας στα κράτη μέλη φέτος και άλλα 10 δισ. γουάν υπό μορφή δανείων.

Επίσης, θα κατασκευάσει ένα κέντρο συνεργασίας των κρατών μελών του Οργανισμού για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ προβλέπεται συνεργασία και στον διαστημικό τομέα, πρόσθεσε ο Σι.

Το Πεκίνο χρησιμοποίησε τη σύνοδο ως ευκαιρία και για να βελτιώσει τις σχέσεις του με το Νέο Δελχί. Ο Μόντι, ο οποίος επισκέπτεται την Κίνα για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, και ο Σι συμφώνησαν ότι οι χώρες τους είναι αναπτυξιακοί εταίροι και όχι αντίπαλοι, ενώ συζήτησαν τρόπους βελτίωσης των εμπορικών τους σχέσεων.

Την Τετάρτη θα γίνει μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν ο Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Με αφορμή τον εορτασμό της 80ής επετείου από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Κίνα θα κάνει επίδειξη της πιο σύγχρονης στρατιωτικής τεχνολογίας της.