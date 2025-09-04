#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διεθνής διαμάχη για το νορβηγικό κρατικό Ταμείο και τον πόλεμο στη Γάζα

Οι αποεπενδύσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχουν προκαλέσει κατηγορίες για πολιτικοποίηση και προειδοποιήσεις από το στρατόπεδο του Τραμπ.

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:01

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης σχετικά με τις επενδυτικές του επιλογές σε σχέση με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, προκαλώντας κριτική στο εσωτερικό της χώρας και την ανεπιθύμητη προσοχή των συμμάχων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το ταμείο έχει πουλήσει αρκετές εταιρείες λόγω «κινδύνου οι εταιρείες να συμβάλλουν σε σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ατόμων σε καταστάσεις πολέμου και σύγκρουσης», προκαλώντας απειλές για αντίποινα από τις ΗΠΑ.

Η διαμάχη έχει γίνει θέμα στις εθνικές εκλογές της Νορβηγίας, με την αντιπολίτευση να ασκεί πίεση στην κυβέρνηση σχετικά με τις επενδύσεις του ταμείου και τις ΗΠΑ να εξετάζουν πιθανές ενέργειες, όπως να περιορίσουν τις θεωρήσεις βίζα για το κρατικό επενδυτικό ταμείο.

Η Νορβηγία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Σκανδιναβίας και η 10η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

 

