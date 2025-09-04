Goldman Sachs: Χρυσός στις $5.000 αν κλονιστεί η Fed

Ο χρυσός θα μπορούσε να ανέλθει σε σχεδόν 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, εάν η ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) υπονομευόταν και οι επενδυτές μετέφεραν έστω και ένα μικρό μέρος των χαρτοφυλακίων τους από κρατικά ομόλογα σε χρυσό, σύμφωνα με την Goldman Sachs Group.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ένα σενάριο στο οποίο η ανεξαρτησία της Fed θα υποστεί ζημιά θα οδηγήσει πιθανώς σε υψηλότερο πληθωρισμό, χαμηλότερες τιμές μετοχών και μακροπρόθεσμων ομολόγων, καθώς και σε υποβάθμιση του καθεστώτος του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος, σύμφωνα με τους αναλυτές.

«Αντίθετα, ο χρυσός είναι ένα αποθεματικό αξίας που δεν βασίζεται στην εμπιστοσύνη των θεσμικών οργάνων».

«Εκτιμούμε ότι αν το 1% της ιδιωτικής αγοράς ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου διοχετευόταν στο χρυσό, η τιμή του χρυσού θα ανέβαινε στις σχεδόν 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, υποθέτοντας ότι όλα τα άλλα παραμένουν σταθερά», ανέφεραν οι αναλυτές. «Ως αποτέλεσμα, ο χρυσός παραμένει η πιο ισχυρή μακροπρόθεσμη σύστασή μας στον τομέα των εμπορευμάτων».

Η τιμή του χρυσού βρίσκεται στις 3.599 δολάρια ανά ουγγιά σήμερα, ενώ χθες έσπασε το φράγμα των $3.600.