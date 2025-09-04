#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Goldman Sachs: Χρυσός στις $5.000 αν κλονιστεί η Fed

Προειδοποιεί για εκτόξευση της τιμής του, αν η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ υπονομευτεί, προκαλώντας πληθωρισμό και πτώση μετοχών και ομολόγων.

Goldman Sachs: Χρυσός στις $5.000 αν κλονιστεί η Fed

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:17

Ο χρυσός θα μπορούσε να ανέλθει σε σχεδόν 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, εάν η ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) υπονομευόταν και οι επενδυτές μετέφεραν έστω και ένα μικρό μέρος των χαρτοφυλακίων τους από κρατικά ομόλογα σε χρυσό, σύμφωνα με την Goldman Sachs Group.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ένα σενάριο στο οποίο η ανεξαρτησία της Fed θα υποστεί ζημιά θα οδηγήσει πιθανώς σε υψηλότερο πληθωρισμό, χαμηλότερες τιμές μετοχών και μακροπρόθεσμων ομολόγων, καθώς και σε υποβάθμιση του καθεστώτος του δολαρίου ως αποθεματικού νομίσματος, σύμφωνα με τους αναλυτές. 

«Αντίθετα, ο χρυσός είναι ένα αποθεματικό αξίας που δεν βασίζεται στην εμπιστοσύνη των θεσμικών οργάνων».

«Εκτιμούμε ότι αν το 1% της ιδιωτικής αγοράς ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου διοχετευόταν στο χρυσό, η τιμή του χρυσού θα ανέβαινε στις σχεδόν 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, υποθέτοντας ότι όλα τα άλλα παραμένουν σταθερά», ανέφεραν οι αναλυτές. «Ως αποτέλεσμα, ο χρυσός παραμένει η πιο ισχυρή μακροπρόθεσμη σύστασή μας στον τομέα των εμπορευμάτων».

Η τιμή του χρυσού βρίσκεται στις 3.599 δολάρια ανά ουγγιά σήμερα, ενώ χθες έσπασε το φράγμα των $3.600.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τρίτωσε το ρεκόρ του χρυσού

Η Ελβετία δεν θέλει να μεταφέρει μέρος της επεξεργασίας χρυσού στις ΗΠΑ

Πώς οι κεντρικές τράπεζες καθορίζουν την τιμή του χρυσού

Τραμπ: Δεν θα επιβάλλουμε δασμούς στις εισαγωγές χρυσού

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο