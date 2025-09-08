Μπαϊρού: Η Γαλλία πνίγεται σε έναν ωκεανό χρέους

O Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή δηλώνοντας ότι κάποιοι από τους επικριτές του πιθανότατα θεώρησαν την απόφασή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης πολύ ριψοκίνδυνη αλλά ο ίδιος πιστεύει ότι «το μεγαλύτερο ρίσκο θα ήταν να μην πάρει κανένα ρίσκο, να αφήσει τα πράγματα όπως είναι».

Οι βουλευτές δεν είναι αντιμέτωποι «με ένα πολιτικό ερώτημα, αλλά με ένα ιστορικό ερώτημα» το οποίο θα καθορίσει το μέλλον της Γαλλίας.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Μπαϊρού υποστήριξε ότι το κοινωνικό μοντέλο της Γαλλίας έχει κλονιστεί λόγω των δημογραφικών προκλήσεων, της γήρανσης του πληθυσμού και μιας χώρας που παράγει λιγότερο από τους γείτονές της.

Το βασικό πρόβλημα της Γαλλίας την τελευταία εικοσαετία είναι ότι δεν έχει κατορθώσει να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά μετά από κρίσεις. Η Γαλλία «πνίγεται σε έναν ωκεανό χρέους» προειδοποίησε ο Μπαϊρού.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια χώρα που βρίσκεται στην εντατική και είναι εθισμένη στις δαπάνες, λέγοντας ότι τα κύρια θύματα θα είναι οι νέοι. «Για δεκαετίες, η Γαλλία έχει αθετήσει το συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στις γενιές. Μην λέτε ότι αγαπάτε τους νέους αν κάνετε ότι δεν βλέπετε το τεράστιο βάρος του χρέους που έχει συσσωρευτεί στους ώμους τους» τόνισε ο Μπαϊρού.

«Έχετε την εξουσία να ανατρέψετε την κυβέρνηση αλλά δεν έχετε την εξουσία να κρύψετε την αλήθεια» είπε στους βουλευτές. «Η αλήθεια μας πιέζει αμείλικτα, τα έξοδα συνεχίζουν να αυξάνεται και το βάρος του χρέους, το οποίο είναι ήδη αβάσταχτο, θα συνεχίσει να γίνεται μεγαλύτερο και πιο ακριβό» υπογράμμισε.