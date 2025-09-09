#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Mega deal: Η Anglo American εξαγοράζει την Teck

Η Anglo American προχωράει στη μεγαλύτερη εξαγορά στον μεταλλευτικό κλάδο εδώ και μια δεκαετία. Ανακοινώθηκε επίσημα το ντιλ με την καναδική Tech Resources.

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:29

Η Anglo American και η καναδική Teck Resources ανακοίνωσαν επίσημα τη συγχώνευσή τους, σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έχουν καταγραφεί στον μεταλλευτικό κλάδο τα τελευταία δέκα χρόνια.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η συμφωνία χαρακτηρίζεται «zero premium» και προβλέπει ότι οι μέτοχοι της Anglo American θα κατέχουν το 62,4% της νέας εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Teck θα ελέγχουν το 37,6%.

Παράλληλα, η Anglo American θα διανείμει ειδικό μέρισμα ύψους 4,5 δισ. δολαρίων στους μετόχους της. Η συμφωνία κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων συγχωνεύσεων στην ιστορία της εξόρυξης.

