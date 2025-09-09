Οι Δημοκρατικοί «καίνε» τον Τραμπ με το σημείωμα προς Έπσταϊν

Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων έδωσαν στη δημοσιότητα ένα φερόμενο σημείωμα γενεθλίων που, όπως ισχυρίζονται, είχε στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Τζέφρι Έπσταϊν, εντείνοντας την πολιτική πίεση γύρω από τις παλιές τους σχέσεις.

Το έγγραφο προέρχεται από υλικό που συγκέντρωσε η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, η οποία ερευνά την υπόθεση εμπορίας σεξουαλικών υπηρεσιών που συνδεόταν με τον Έπσταϊν.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το σημείωμα φέρεται να περιλαμβάνεται σε ένα “birthday book” που είχε συνταχθεί για τα 50ά γενέθλια του Έπσταϊν.

Στο ίδιο πακέτο εγγράφων περιλαμβάνονται επίσης η τελευταία διαθήκη του, καταχωρήσεις από τα προσωπικά του σημειωματάρια με επαφές που καλύπτουν την περίοδο 1990-2019, καθώς και στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς. Παρότι το πλήρες υλικό δεν έχει δημοσιοποιηθεί, η διαρροή μέρους του από Δημοκρατικούς βουλευτές έχει προκαλέσει πολιτική αναταραχή.

Σύμφωνα με ανάρτηση Δημοκρατικών μελών της Επιτροπής στο Χ, το φερόμενο μήνυμα του Τραμπ κάνει αναφορά σε ένα “υπέροχο μυστικό” που μοιραζόταν με τον Έπσταϊν, γεγονός που τροφοδοτεί εικασίες και απαιτήσεις για περαιτέρω διαφάνεια. «Να τα αρχεία!» αναφέρουν οι βουλευτές, ζητώντας να δημοσιοποιηθεί όλο το υλικό ώστε να αποκαλυφθούν οι πλήρεις σχέσεις Τραμπ με τον Επστάιν.