Ουκρανία: Στους 23 οι νεκροί από ρωσικό χτύπημα σε κέντρο διανομής συντάξεων

Τουλάχιστον 23 άμαχοι σκοτώθηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε σημείο διανομής συντάξεων σε ένα χωριό στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσαν αξιωματούχοι, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμό της.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι κατευθυνόμενη βόμβα έπληξε το χωριό Γιάροβα, που βρίσκεται 24 χιλιόμετρα από την πόλη Σλοβιάνσκ, ένα ουκρανικό προπύργιο, αρκετά χιλιόμετρα πίσω από την γραμμή του μετώπου.

«Απευθείας στον κόσμο. Απλούς ανθρώπους. Ακριβώς τη στιγμή που δίνονταν οι συντάξεις», έγραψε ο ίδιος στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ζελένσκι ανάρτησε επίσης βίντεο που δείχνει πτώματα να κείτονται στο έδαφος κοντά σε ένα κατεστραμμένο φορτηγάκι που χρησιμοποιούνταν από την ουκρανική υπηρεσία ταχυδρομείων για τη διανομή συντάξεων σε αγροτικές περιοχές. Είκοσι τρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίσθηκαν, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αρκετά θύματα θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μέσω τεστ DNA.

«Ο κόσμος δεν πρέπει να σιωπά. Ο κόσμος δεν πρέπει να μένει άπραγος. Χρειάζεται απάντηση από τις ΗΠΑ. Χρειάζεται απάντηση από την Ευρώπη. Χρειάζεται απάντηση από τη G20».

Η Ρωσία δεν σχολίασε αμέσως τις δηλώσεις του Ζελένσκι. Η Μόσχα αρνείται ότι πλήττει αμάχους , αλλά δεκάδες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής στρατιωτικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Την περασμένη εβδομάδα μια ρωσική αεροπορική επίθεση κοντά στην πόλη Τσερνίχιφ στην βόρειο Ουκρανία προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων που ανήκαν σε χρηματοδοτούμενη από την Δανία αποστολή αποναρκοθέτησης.

«Αυτό εννοεί η Ρωσία όταν μιλάει για ειρήνη; Πότε θα σταματήσει η Ρωσία να σκοτώνει ανθρώπους; « έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σε ανάρτηση το στην πλατφόρμα Χ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ